Повышение пенсий в марте 2025 года: вилка будет в диапазоне 100-1500 гривен

В марте 2024 года украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий – индексация. Однако, увеличение выплат коснется не всех пенсионеров, а суммы прибавок будут разными.

Кому повысят пенсии и как рассчитают сумму?

Индексация пенсий проводится с целью их осовременивания, поэтому она не распространяется на пенсии, оформленные в течение последних трех лет. Размер повышения пока неизвестен, его рассчитают в конце февраля – начале марта.

Сумма надбавки будет зависеть от уровня инфляции за 2023 год и роста средней заработной платы по стране за последние три года. На основе этих данных будет выведен специальный коэффициент. По предварительным прогнозам, пенсии могут повысить примерно на 10%.

Минимальный размер повышения пенсий во время индексации составляет 100 гривен, максимальный – 1500 гривен.

Индексируется только основной размер пенсии, без учета различных доплат и надбавок.

Пенсионеры, которые получают минимальную пенсию с доплатами, могут не почувствовать индексацию.

Наибольшее повышение пенсий получат те, чьи выплаты превышают 10 тысяч гривен в месяц.

Стоит отметить, что в прошлом году уровень инфляции превысил прогнозируемый, поэтому индексация была проведена на более высокий процент. В этом году также возможна корректировка размера повышения в зависимости от фактических экономических показателей.

Мартовская индексация пенсий станет важной поддержкой для многих украинских пенсионеров. Однако, стоит помнить, что размер прибавки зависит от многих факторов, и не все пенсионеры получат одинаковое повышение.

Обратите внимание, что минимальная сумма надбавки составит 100 гривен. Максимально возможная доплата также ограничена несколькими тысячами гривен.

В то же время эта надбавка не касается работающих пенсионеров. Им пенсионные выплаты пересчитывают в другом порядке, причем лишь раз в два года.