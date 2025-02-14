Ніколи не ставте тут Wi-Fi роутер: важливе попередження експертів
Wi-Fi роутер є незамінним пристроєм у сучасному будинку, проте його розташування може суттєво вплинути на якість сигналу. Невдалий вибір місця може призвести до появи “мертвих зон”, перешкод у з’єднанні та навіть перегріву пристрою.
Місця, яких слід уникати
- Спальня. Попри мінімальне випромінювання, постійний вплив Wi-Fi може мати невизначений вплив на організм. Довгострокові наслідки ще недостатньо досліджені, тому розміщення роутера в спальні краще уникати.
- Поруч із батареями та в погано провітрюваних місцях. Роутер може перегріватися, що може позначитися на його роботі. Висока температура негативно впливає на стабільність сигналу та термін служби пристрою.
- Поруч із телевізором, мікрохвильовкою та стаціонарним комп’ютером. Ця техніка може створювати електромагнітні перешкоди, які погіршують якість сигналу Wi-Fi. Через це з’єднання може бути нестабільним, особливо під час перегляду відео або онлайн-ігор.
- Кухня. Крім того, що мікрохвильова піч може впливати на сигнал, кухня зазвичай розташована на краю житла. Це означає, що Wi-Fi буде поширюватися нерівномірно, створюючи “мертві зони”.
- За бетонними стінами. Бетон та інші щільні матеріали значно послаблюють сигнал, тому варто уникати встановлення роутера в закритих нішах або за товстими перегородками.
Оптимальне розташування Wi-Fi роутера
Оптимальним рішенням буде центральна частина житла, розташування на висоті близько 1,5 метра та правильне налаштування антен. Це допоможе забезпечити рівномірне покриття та стабільний зв’язок у всіх кімнатах.
І ще, вимикати роутер на ніч немає сенсу, а от перезавантажувати раз на місяць рекомендується для стабільної роботи пристрою.
Нагадаємо, що вже в 2028 році очікується поява стандарту Wi-Fi 8. MediaTek, яка активно займається розробкою нової технології, працює над удосконаленнями, щоб суттєво змінити спосіб взаємодії пристроїв із мережею.
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