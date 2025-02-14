Ніколи не ставте тут Wi-Fi роутер: важливе попередження експертів

Wi-Fi роутер є незамінним пристроєм у сучасному будинку, проте його розташування може суттєво вплинути на якість сигналу. Невдалий вибір місця може призвести до появи “мертвих зон”, перешкод у з’єднанні та навіть перегріву пристрою.

Місця, яких слід уникати

Спальня. Попри мінімальне випромінювання, постійний вплив Wi-Fi може мати невизначений вплив на організм. Довгострокові наслідки ще недостатньо досліджені, тому розміщення роутера в спальні краще уникати.

Поруч із батареями та в погано провітрюваних місцях. Роутер може перегріватися, що може позначитися на його роботі. Висока температура негативно впливає на стабільність сигналу та термін служби пристрою.

Поруч із телевізором, мікрохвильовкою та стаціонарним комп’ютером. Ця техніка може створювати електромагнітні перешкоди, які погіршують якість сигналу Wi-Fi. Через це з’єднання може бути нестабільним, особливо під час перегляду відео або онлайн-ігор.

Кухня. Крім того, що мікрохвильова піч може впливати на сигнал, кухня зазвичай розташована на краю житла. Це означає, що Wi-Fi буде поширюватися нерівномірно, створюючи “мертві зони”.

За бетонними стінами. Бетон та інші щільні матеріали значно послаблюють сиг нал, тому варто уникати встановлення роутера в закритих нішах або за товстими перегородками.

Оптимальне розташування Wi-Fi роутера

Оптимальним рішенням буде центральна частина житла, розташування на висоті близько 1,5 метра та правильне налаштування антен. Це допоможе забезпечити рівномірне покриття та стабільний зв’язок у всіх кімнатах.

І ще, вимикати роутер на ніч немає сенсу, а от перезавантажувати раз на місяць рекомендується для стабільної роботи пристрою.

Нагадаємо, що вже в 2028 році очікується поява стандарту Wi-Fi 8. MediaTek, яка активно займається розробкою нової технології, працює над удосконаленнями, щоб суттєво змінити спосіб взаємодії пристроїв із мережею.