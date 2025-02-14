Никогда не ставьте здесь Wi-Fi роутер: названо топ 5 опасных мест

Wi-Fi роутер является незаменимым устройством в современном доме, однако его расположение может существенно повлиять на качество сигнала. Неудачный выбор места может привести к появлению «мертвых зон», помех в соединении и даже перегреву устройства.

Места, которых следует избегать

Спальня. Несмотря на минимальное излучение, постоянное воздействие Wi-Fi может иметь неопределенное влияние на организм. Долгосрочные последствия еще недостаточно исследованы, поэтому размещение роутера в спальне лучше избегать.

Рядом с батареями и в плохо проветриваемых местах. Роутер может перегреваться, что может сказаться на его работе. Высокая температура негативно влияет на стабильность сигнала и срок службы устройства.

Рядом с телевизором, микроволновкой и стационарным компьютером. Эта техника может создавать электромагнитные помехи, которые ухудшают качество сигнала Wi-Fi. Из-за этого соединение может быть нестабильным, особенно во время просмотра видео или онлайн-игр.

Кухня. Кроме того, что микроволновая печь может влиять на сигнал, кухня обычно расположена на краю жилья. Это означает, что Wi-Fi будет распространяться неравномерно, создавая «мертвые зоны».

За бетонными стенами. Бетон и другие плотные материалы значительно ослабляют сигнал, поэтому стоит избегать установки роутера в закрытых нишах или за толстыми перегородками.

Оптимальное расположение Wi-Fi роутера

Оптимальным решением будет центральная часть жилья, расположение на высоте около 1,5 метра и правильная настройка антенн. Это поможет обеспечить равномерное покрытие и стабильную связь во всех комнатах.

И еще, выключать роутер на ночь нет смысла, а вот перезагружать раз в месяц рекомендуется для стабильной работы устройства.

Напомним, что уже в 2028 году ожидается появление стандарта Wi-Fi 8. MediaTek, которая активно занимается разработкой новой технологии, работает над усовершенствованиями, чтобы существенно изменить способ взаимодействия устройств с сетью.