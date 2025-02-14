Чому газ горить не синім: в Нафтогазі розповіли, що насправді подають українцям у труби

Якщо ви помітили, що полум’я на вашій газовій плиті змінило колір на жовтий, помаранчевий або червоний, це не завжди свідчить про низьку якість газу або наявність домішок. Найчастіше причини цього явища криються в іншому.

Чому полум’я не блакитне

Можливі причини зміни кольору полум’я

Забруднення пальників/ Нагар і залишки їжі можуть блокувати отвори пальників, що призводить до нерівномірного згоряння газу та зміни кольору полум’я.

Використання завеликого посуду/ Якщо дно посуду повністю закриває пальник, це може призвести до недостатнього надходження повітря та неповного згоряння газу.

Неправильне налаштування плити/ Деякі плити потребують налаштування відповідно до типу газу, який використовується. Неправильні налаштування можуть вплинути на колір полум’я.

Недостатня вентиляція/ Погана вентиляція в приміщенні може призвести до накопичення продуктів згоряння та зміни кольору полум’я.

Низький тиск газу/ Низький тиск у газопроводі може призвести до неповного згоряння газу та зміни кольору полум’я.

Що робити, якщо змінився колір полум’я?

Якщо помітили зміну кольору полум’я природного газу, то ось що слід зробити:

Перевірте чистоту пальників. Регулярно очищайте пальники та решітку від забруднень. Забезпечте достатню вентиляцію. Переконайтеся, що вентиляційні отвори в приміщенні завжди відкриті. Зверніться до фахівців. Якщо проблема не зникає, зверніться до газової служби для професійної діагностики та усунення можливих несправностей.

Зміна кольору полум’я не завжди є ознакою проблеми з газом. Регулярний догляд за плитою та забезпечення належної вентиляції допоможуть підтримувати ефективне та безпечне горіння газу. У разі виникнення будь-яких сумнівів або проблем із газовим обладнанням, слід звертатися до фахівців.

Безпека перш за все!

Газ є джерелом підвищеної небезпеки, тому важливо дотримуватися правил безпечного використання газових приладів та своєчасно звертатися за допомогою у разі необхідності.