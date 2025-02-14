Почему газ горит не синим: в Нафтогазе рассказали, что на самом деле подают украинцам в трубы

Если вы заметили, что пламя на вашей газовой плите изменило цвет на желтый, оранжевый или красный, это не всегда свидетельствует о низком качестве газа или наличии примесей. Чаще всего причины этого явления кроются в другом.

Почему пламя не голубое

Возможные причины изменения цвета пламени

Загрязнение горелок/ Нагар и остатки пищи могут блокировать отверстия горелок, что приводит к неравномерному сгоранию газа и изменению цвета пламени.

Использование слишком большой посуды/ Если дно посуды полностью закрывает горелку, это может привести к недостаточному поступлению воздуха и неполному сгоранию газа.

Неправильная настройка плиты/ Некоторые плиты требуют настройки в соответствии с типом используемого газа. Неправильные настройки могут повлиять на цвет пламени.

Недостаточная вентиляция/ Плохая вентиляция в помещении может привести к накоплению продуктов сгорания и изменению цвета пламени.

Низкое давление газа/ Низкое давление в газопроводе может привести к неполному сгоранию газа и изменению цвета пламени.

Что делать, если изменился цвет пламени?

Если заметили изменение цвета пламени природного газа, то вот что следует сделать:

Проверьте чистоту горелок. Регулярно очищайте горелки и решетку от загрязнений.

Обеспечьте достаточную вентиляцию. Убедитесь, что вентиляционные отверстия в помещении всегда открыты.

Обратитесь к специалистам. Если проблема не исчезает, обратитесь в газовую службу для профессиональной диагностики и устранения возможных неисправностей.

Изменение цвета пламени не всегда является признаком проблемы с газом. Регулярный уход за плитой и обеспечение надлежащей вентиляции помогут поддерживать эффективное и безопасное горение газа. В случае возникновения каких-либо сомнений или проблем с газовым оборудованием, следует обращаться к специалистам.

Безопасность прежде всего!

Газ является источником повышенной опасности, поэтому важно соблюдать правила безопасного использования газовых приборов и своевременно обращаться за помощью в случае необходимости.