Будет одна карточка для всех банков: для украинцев подготовили грандиозные изменения

Сегодня у большинства украинцев есть не один счет в банке и не одна банковская карточка. Причем эти карточки часто от разных банков, и не всегда удобно их носить с собой. Отметим, что и электронный кошелек есть не у каждого украинца, ведь для этого нужно иметь смартфон, который поддерживает эту функцию. Словом, в Украине решили, что нужно двигаться вперед и делать жизнь людей еще удобнее. В связи с этим в Украине хотят внедрить новую систему в рамках которой можно будет пользоваться только одной картой и рассчитываться ею от имени разных банков, у которых вы имеете счет.

Система должна работать с августа

Ожидается, что система заработает с августа 2025 года, однако это точно не будет сразу же комплексно и полноценно. Это решение очень сложное в реализации, так что, чтобы полностью его запустить понадобится немало времени. Все эти нововведения уже прописаны в законе о платежных услугах и этот закон вступил в силу, однако опять же нужно дождаться реализации проекта.

«Следует отметить, что сам по себе закон не принесет всех этих изменений по мановению руки. Предстоит путь разработки и стандартизации открытых API, адаптации внутренних процессов, формирования наилучших практик. Именно поэтому часть закона по открытому банкингу будет введена в действие в 2025 году. Важно понимать, что изменения не будут мгновенными, однако со временем они качественно изменят взаимодействие украинских граждан с банками», — подчеркнула финансовый эксперт.

Как все это будет на практике, пока не объясняют. Говорят лишь, что это очень упростит людям жизнь, ведь если у вас кончатся деньги на одном из счетов, вам не нужно будет перечислять на него деньги, чтобы рассчитаться именно этой картой. В целом система будет называться «Открытый банкинг» и предполагает, что лицо будет пользоваться услугами разных банков, но оставаться клиентом только одного из них.