Буде одна картка для всіх банків: для українців підготували грандіозні зміни

Сьогодні більшість українців мають не один рахунок в банку й не одну банківську карточку. Причому ці картки часто від різних банків, й не завжди зручно їх носити з собою. Зазначимо, що й електронний гаманець є не у кожного українця, адже для цього потрібно мати смартфон, який підтримує цю функцію. Словом, в Україні вирішили, що потрібно рухатися вперед й робити життя людей ще зручнішим. У звʼязку з цим в Україні хочуть впровадити нову систему в рамках якої можна буде користуватися лише однією карткою й розраховуватись нею від імені різних банків у яких ви маєте рахунок.

Система має працювати з серпня

Очікується, що система почне працювати з серпня 2025 року, однак це точно не буде одразу ж комплексно та повноцінно. Це рішення дуже складне в реалізації, тож, щоб повністю його запустити знадобиться чимало часу. Всі ці нововведення вже прописані у законі про платіжні послуги й цей закон вступив в дію, однак знову ж — потрібно дочекатися реалізації проєкту.

«Слід зазначити, що сам собою закон не принесе всіх цих змін за помахом руки. Попереду шлях розробки та стандартизації відкритих API, адаптації внутрішніх процесів, формування найкращих практик. Саме тому частина закону з відкритого банкінгу буде введена в дію у 2025 році. Важливо розуміти, що зміни не будуть миттєвими, проте згодом вони якісно змінять взаємодію українських громадян із банками», — наголосила фінансовий експерт.

Як все це буде на практиці поки не пояснюють. Кажуть лише, що це дуже спростить людям життя, адже якщо у вас закінчаться гроші на одному з рахунків, вам не потрібно буде переказувати на нього гроші, щоб розрахуватися саме цією карткою. Загалом система називатиметься «Відкритий банкінг» й вона передбачає, що особа буде користуватися послугами різних банків, але залишатися клієнтом лише одного з них.