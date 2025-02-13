Цены на коммунальные услуги в марте 2025: в Раде дали разъяснения

Украинцам обещают, что тарифы на газ, свет и другие услуги не будут расти до конца отопительного сезона. Но этот сезон уже совсем скоро закончится и впереди еще много месяцев 2025 года. К чему готовиться, и не может ли случиться так, что уже в мае тариф на свет, или, например, газ начнет стремительно ползти вверх. В Верховной Раде прокомментировали эту ситуацию. Официальные комментарии на этот счет дал председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус.

О повышении речь не идет

Даже по завершении отопительного сезона тарифы повышать не планируют.

«Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде в последний раз тарифы меняли перед войной. То же и с распределением газа», — заявил Герус.

То есть в Раде в принципе нет однозначного ответа, но нардепы заявляют, что если бы планировалось повышение тарифов, то уже проходили бы обсуждение на эту тему. Таких обсуждений пока нет, а это значит, что в ближайшие месяцы ничего дорожать не будет.

Действует ли Мораторий?

Да, в Украине еще действует Мораторий, запрещающий повышать тарифы на газ, горячую воду и отопление. В то же время, он не касается холодной воды и электроэнергии. Последняя, ​​кстати, дорожала в прошлом году. Что касается Моратория, то он должен действовать до конца военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Правда, многих нардепов такая ситуация не устраивает. Есть депутаты, которые считают, что население платит недопустимо низкую стоимость за газ, ведь его рыночная цена уже достигает 20 гривен за куб, тогда как украинцы и дальше платят по 8 гривен за куб.

Однако пока это только пустые разговоры. В Правительстве говорят, что даже если будут дорожать тарифы, то все это будет происходить поэтапно и постепенно.