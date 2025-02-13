Ціни на комунальні послуги в березні 2025: у Раді дали роз’яснення

Українцям обіцяють, що тарифи на газ, світло та інші послуги не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Але цей сезон вже зовсім скоро закінчиться й попереду ще багато місяців 2025 року. До чого готуватися, й чи не може трапитися так, що вже у травні тариф на світло, чи, наприклад, газ почне стрімко повзти вгору. У Верховній Раді прокоментували цю ситуацію. Офіційні коментарі з цього приводу дав голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус.

Про підвищення мова не йде

Навіть після завершення опалювального сезону тарифи підвищувати не планують.

«Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду і розподіл газу. По воді останній раз тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу», – заявив Герус.

Тобто у Раді в принципі немає однозначної відповіді, але нардепи заявляють, що якби планувалось підвищення тарифів, то вже відбувалися б обговорення на цю тему. Таких обговорень наразі немає, а це означає, що найближчі місяці нічого дорожчати не буде.

Чи діє ще Мораторій?

Так, в Україні ще діє Мораторій, який забороняє підвищувати тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Водночас він не стосується холодної води й електроенергії. Остання, до речі, дорожчала минулого року. Щодо Мораторію, то він начебто мав би діяти до кінця воєнного стану і ще шість місяців після його завершення. Щоправда, багатьох нардепів така ситуація не влаштовує. Є депутати, які вважають, що населення платить неприпустимо низьку вартість за газ, адже його ринкова ціна вже сягає 20 гривень за куб, тоді як українці й надалі платять по 8 гривень за куб.

Однак, поки що це лише пусті розмови. В Уряді кажуть, що навіть якщо будуть дорожчати тарифи, то все це відбуватиметься поетапно та дуже поступово.