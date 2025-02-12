В Киеве продают квартиры по 10 000 долларов: эксперты объяснили, почему так дешево

В Киеве появились предложения о продаже смарт-квартир по цене от 5,7 тысяч долларов, что является довольно привлекательным вариантом на рынке недвижимости. Однако, как выяснилось, за этой дешевизной могут скрываться серьезные нарушения.

Дешевизна, вызывающая вопросы

Объявления о продаже этих квартир имеют несколько общих черт, которые вызывают подозрение. В них не указывается ни название жилого комплекса, ни адрес, ни название застройщика. Часто в названиях используют формулировку «хорошая квартира» или «хорошая квартира». Квартиры расположены в частном секторе Дарницкого и Деснянского районов, и что самое главное, многоквартирные дома строятся там, где по документам должны быть индивидуальные дома.

Общение с менеджерами: раскрытие деталей

Журналисты решили выяснить детали и позвонили по номерам, указанным в объявлениях. В разговоре с менеджерами выяснилось, что речь идет о квартирах, которые только строятся по адресам: улица Родниковая, 60 и переулок Левадный, 18. Менеджеры сообщили, что застройщиком является компания PARK.

Менеджер Татьяна предложила квартиру площадью 19,5 квадратных метров за 6,4 тысячи долларов. В ее профиле на OLX было размещено еще несколько десятков объявлений о продаже смарт-квартир разной площади и цены. Все квартиры находятся в четырехэтажных домах.

Нарушение законодательства: строительство на землях не по назначению

Во время общения с менеджерами выяснилось, что многоквартирные дома строятся на земле, где должны быть частные. На вопрос, почему так происходит, менеджеры отвечали, что «так строит весь Киев» или же «вы понимаете, в какой мы стране живем?».

Представители компании PARK отказались предоставить документы с разрешением на строительство, сославшись на то, что журналисты задают слишком много вопросов.

Реакция правоохранительных органов

Киевская городская прокуратура еще в прошлом году сообщала об иске с требованием прекратить право собственности на участки, на которых строит компания PARK. По данным следствия, на земельных участках, предназначенных для строительства жилых домов, возводят многоквартирный дом. Речь идет о ЖК «Парк Славы». В 2022 году было открыто уголовное производство по статьям «самоуправство» и «подделка документов».