В Києві продають квартири по 10 000 доларів: експерти пояснили, чому так дешево

У Києві з’явилися пропозиції про продаж смарт-квартир за ціною від 5,7 тисяч доларів, що є досить привабливим варіантом на ринку нерухомості. Проте, як з’ясувалося, за цією дешевизною можуть ховатися серйозні порушення.

Дешевизна, що викликає питання

Оголошення про продаж цих квартир мають кілька спільних рис, які викликають підозру. У них не вказується ні назва житлового комплексу, ні адреса, ні назва забудовника. Часто у назвах використовують формулювання “хороша квартира” або “добра квартира”. Квартири розташовані в приватному секторі Дарницького та Деснянського районів, і що найголовніше, багатоквартирні будинки будуються там, де за документами мають бути індивідуальні будинки.

Спілкування з менеджерами: розкриття деталей

Журналісти вирішили з’ясувати деталі та зателефонували за номерами, вказаними в оголошеннях. У розмові з менеджерами з’ясувалося, що йдеться про квартири, які тільки будуються за адресами: вулиця Джерельна, 60 та провулок Левадний, 18. Менеджери повідомили, що забудовником є компанія PARK.

Менеджерка Тетяна запропонувала квартиру площею 19,5 квадратних метрів за 6,4 тисячі доларів. У її профілі на OLX було розміщено ще кілька десятків оголошень про продаж смарт-квартир різної площі та ціни. Усі квартири знаходяться в чотириповерхових будинках.

Порушення законодавства: будівництво на землях не за призначенням

Під час спілкування з менеджерами з’ясувалося, що багатоквартирні будинки будуються на землі, де мають бути приватні. На запитання, чому так відбувається, менеджери відповідали, що “так будує весь Київ” або ж “ви розумієте, в якій ми країні живемо?”.

Представники компанії PARK відмовилися надати документи з дозволом на будівництво, пославшись на те, що журналісти ставлять забагато питань.

Реакція правоохоронних органів

Київська міська прокуратура ще минулого року повідомляла про позов з вимогою припинити право власності на ділянки, на яких будує компанія PARK. За даними слідства, на земельних ділянках, призначених для будівництва житлових будинків, зводять багатоквартирний будинок. Йдеться про ЖК “Парк Слави”. У 2022 році було відкрито кримінальне провадження за статтями “самоправство” та “підроблення документів”.