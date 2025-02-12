Є лише 10 днів: після українських водіїв почнуть масово штрафувати

Зміни в особистих даних, такі як зміна прізвища після одруження, зобов’язують водіїв до заміни водійського посвідчення. Цей процес регулюється чіткими термінами та передбачає два варіанти реалізації.

Кому потрібно міняти посвідчення?

Заміна водійського посвідчення є обов’язковою для водіїв, які змінили свої персональні дані. Найчастіше це стосується жінок, які змінюють прізвище після одруження. Важливо зазначити, що керування транспортним засобом з неактуальними даними у посвідченні може призвести до штрафу.

Способи обміну водійського посвідчення

Оновити водійське посвідчення можна двома шляхами:

Звернення до сервісного центру МВС: Переваги: швидке отримання документа (протягом доби).

Недоліки: необхідність особистого візиту та черги.

Документи: паспорт, ідентифікаційний код, старе водійське посвідчення та документ, що підтверджує зміну персональних даних (наприклад, свідоцтво про шлюб).

Вартість: 572 гривні.

Електронний кабінет водія: Переваги: зручність та можливість подачі документів онлайн.

Недоліки: триваліший термін отримання (до 15 днів з урахуванням доставки).

Процедура: авторизація в кабінеті, завантаження сканованих копій документів, оплата послуги та вибір способу доставки (Укрпошта, кур’єр або сервісний центр МВС).

Вартість: 572 гривні за послугу та 294 гривні за логістичні витрати.

В українців є лише 10 днів на оновлення документів з моменту зміни персональних даних. Додатково дають 5 днів на доставку нового документа. До речі, під час воєнного стану медична довідка для заміни посвідчення не потрібна.

Завчасно подбайте про заміну водійського посвідчення, щоб уникнути штрафів та неприємностей на дорозі. Оберіть зручний для вас спосіб обміну документа, на щастя зараз є така можливість. Перевірте актуальність інформації на сайті Головного сервісного центру МВС перед зверненням. Заміна водійського посвідчення – це важлива процедура, яка гарантує вашу безпеку та відповідність законодавству.