Есть всего 10 дней: после украинских водителей начнут массово штрафовать

Изменения в личных данных, такие как смена фамилии после женитьбы, обязывают водителей к замене водительского удостоверения. Этот процесс регулируется четкими сроками и предусматривает два варианта реализации.

Кому нужно менять удостоверение?

Замена водительского удостоверения является обязательной для водителей, которые изменили свои персональные данные. Чаще всего это касается женщин, которые меняют фамилию после бракосочетания. Важно отметить, что управление транспортным средством с неактуальными данными в удостоверении может привести к штрафу.

Способы обмена водительского удостоверения

Обновить водительское удостоверение можно двумя путями:

Обращение в сервисный центр МВД:

Преимущества: быстрое получение документа (в течение суток).

Недостатки: необходимость личного визита и очереди.

Документы: паспорт, идентификационный код, старое водительское удостоверение и документ, подтверждающий изменение персональных данных (например, свидетельство о браке).

Стоимость: 572 гривны.

2. Электронный кабинет водителя:

Преимущества: удобство и возможность подачи документов онлайн.

Недостатки: более длительный срок получения (до 15 дней с учетом доставки).

Процедура: авторизация в кабинете, загрузка сканированных копий документов, оплата услуги и выбор способа доставки (Укрпочта, курьер или сервисный центр МВД).

Стоимость: 572 гривны за услугу и 294 гривны за логистические расходы.

У украинцев есть только 10 дней на обновление документов с момента изменения персональных данных. Дополнительно дают 5 дней на доставку нового документа. Кстати, во время военного положения медицинская справка для замены удостоверения не нужна.

Заблаговременно позаботьтесь о замене водительского удостоверения, чтобы избежать штрафов и неприятностей на дороге. Выберите удобный для вас способ обмена документа, к счастью сейчас есть такая возможность. Проверьте актуальность информации на сайте Главного сервисного центра МВД перед обращением. Замена водительского удостоверения – это важная процедура, которая гарантирует вашу безопасность и соответствие законодательству.