Змушують заплатити до 100 000 гривень: чому українці отримують додаткові платіжки за газ

Українці почали отримувати платіжки за газ з космічними сумами після перевірки лічильників. Суми в платіжках сягають сотень тисяч гривень. З’ясуємо, за що можуть змусити платити споживачів та чи можна оскаржити такі нарахування.

За що можуть донарахувати газ?

Газопостачальні компанії мають право здійснювати донарахування у разі виявлення порушень, пов’язаних з:

Лічильником: пошкодження або відсутність пломби, порушення цілісності, втручання в роботу.

Підключенням: несанкціоноване підключення до газових мереж, самовільне встановлення додаткового обладнання.

Боргами: відновлення газопостачання без дозволу після відключення за борги.

Навіть незначне пошкодження пломби або її відсутність може стати підставою для значних донарахувань, навіть якщо немає доказів втручання в роботу лічильника.

Коли донарахування можуть бути астрономічними?

Розмір донарахування залежить від обсягу газу, який, ймовірно, був “викрадений”. Найбільший зафіксований випадок – майже 404 тисячі гривень. Цю суму зобов’язали сплатити мешканця Полтавщини, який самовільно провів додатковий газопровід поза лічильником.

Якщо порушення виявляють у квартирах з газовою плитою, сума донарахувань зазвичай становить кілька тисяч гривень. Проте, для будинків з газовим опаленням вона може сягати сотень тисяч.

Як уникнути сплати донарахувань?

Деякі споживачі успішно оскаржують рішення газових компаній у суді. Ось основні причини, через які суди скасовують донарахування:

Неправильно оформлений акт про порушення.

Відсутність конкретного опису порушення в акті.

Неналежне проведення експертизи лічильника.

Порушення процедур відеофіксації перевірки.

Наприклад, суд може скасувати донарахування через те, що в акті не було зазначено характеру порушення, або ж визнати недійсними докази втручання в лічильник через помилки у відеофіксації та проведенні перевірки.

Що робити, якщо отримали донарахування?

В першу чергу не панікуйте. Вам потрібно?

Перевірити підстави донарахування: з’ясувати, на якій підставі газова компанія виставила додатковий рахунок. Оскаржити рішення комісії: звернутися до газопостачальника з вимогою переглянути рішення. Звернутися до юристів: якщо донарахування є необґрунтованим, подати позов до суду. Не чіпати пломби на лічильнику: навіть незначні пошкодження можуть стати підставою для значних штрафів.

Українцям варто уважно стежити за станом своїх лічильників та не ігнорувати повідомлення від газових компаній, адже це може призвести до суттєвих фінансових втрат.