Заставляют заплатить до 100 000 гривен: почему украинцы массово получают дополнительные платежки за газ

Украинцы начали получать платежки за газ с космическими суммами после проверки счетчиков. Суммы в платежках достигают сотен тысяч гривен. Выясним, за что могут заставить платить потребителей и можно ли обжаловать такие начисления.

За что могут доначислить газ?

Газоснабжающие компании имеют право осуществлять доначисления в случае выявления нарушений, связанных с..:

Счетчиком: повреждение или отсутствие пломбы, нарушение целостности, вмешательство в работу.

Подключением: несанкционированное подключение к газовым сетям, самовольная установка дополнительного оборудования.

Долгами: восстановление газоснабжения без разрешения после отключения за долги.

Даже незначительное повреждение пломбы или ее отсутствие может стать основанием для значительных доначислений, даже если нет доказательств вмешательства в работу счетчика.

Когда доначисления могут быть астрономическими?

Размер доначисления зависит от объема газа, который, вероятно, был «украден». Самый большой зафиксированный случай – почти 404 тысячи гривен. Эту сумму обязали уплатить жителя Полтавщины, который самовольно провел дополнительный газопровод вне счетчика.

Если нарушения обнаруживают в квартирах с газовой плитой, сумма доначислений обычно составляет несколько тысяч гривен. Однако, для домов с газовым отоплением она может достигать сотен тысяч.

Как избежать уплаты доначислений?

Некоторые потребители успешно оспаривают решения газовых компаний в суде. Вот основные причины, по которым суды отменяют доначисления:

Неправильно оформленный акт о нарушении.

Отсутствие конкретного описания нарушения в акте.

Ненадлежащее проведение экспертизы счетчика.

Нарушение процедур видеофиксации проверки.

Например, суд может отменить доначисление из-за того, что в акте не был указан характер нарушения, или же признать недействительными доказательства вмешательства в счетчик из-за ошибок в видеофиксации и проведении проверки.

Что делать, если получили доначисления?

В первую очередь не паникуйте. Вам нужно?

Проверить основания доначисления: выяснить, на каком основании газовая компания выставила дополнительный счет.

Обжаловать решение комиссии: обратиться к газопоставщику с требованием пересмотреть решение.

Обратиться к юристам: если доначисление является необоснованным, подать иск в суд.

Не трогать пломбы на счетчике: даже незначительные повреждения могут стать основанием для значительных штрафов.

Украинцам стоит внимательно следить за состоянием своих счетчиков и не игнорировать сообщения от газовых компаний, ведь это может привести к существенным финансовым потерям.