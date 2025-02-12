В Україні вирішили змінити тривалість відпустки для деяких професій: рішення прийнято

В Україні активно працюють над покращенням умов роботи для педагогів. Зокрема, додаткові кошти виплачуватимуть вчителям вже з 1 вересня. Відомо, що педагоги отримуватимуть мінімум 1000 гривень надбавки до своєї зарплати. Не забарилися новини й для працівників дошкільних навчальних закладів. Щоправда, стосуються вони лише педагогів, тобто вихователів. Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що такі працівники дитячих садочків будуть мати щороку 56 днів оплачуваної відпустки.

Про це повідомив міністр освіти та науки України

Міністр освіти на науки Оксен Лісовий офіційно повідомив про таке рішення. Він зазначив, що такі оновлення вже внесені у закон «Про дошкільну освіту».

«Це справедливе рішення для всіх працівників ЗДО, яке сприятиме покращенню їхньої роботи», — наголосив міністр.

Наголошується, що таку відпустку зможуть отримувати керівники закладів, вихователі-методисти, інструктори з фізкультури, психологи, музичні керівники, соціальні педагоги та інші спеціалісти.

Про надбавку вчителям

Вже з січня вчителі можуть розраховувати на надбавку до зарплати, яка становить мінімум 1300 гривень, або 1000 гривень після сплати податків. На таку надбавку можуть розраховувати педагоги, шкільні психологи, керівники гуртків, директори навчальних закладів, логопеди та інші спеціалісти, які працюють у закладах освіти. Розмір надбавки залежатиме від кількості годин, які відпрацьовує педагог. Також, якщо особа обіймає дві посади, наприклад, працює вчителем та шкільним психологом, то отримуватиме подвійну надбавку. Також, якщо особа відпрацювала менше годин різні причини, наприклад, догляд за дитиною без збереження заробітної плати, то в такому випадку надбавка буде за цей місяць меншою.