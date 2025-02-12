В Украине решили изменить продолжительность отпуска для некоторых профессий: решение принято

В Украине активно работают по улучшению условий работы для педагогов. В частности, дополнительные средства будут выплачиваться учителям уже с 1 сентября. Известно, что педагоги получат минимум 1000 гривен надбавки к своей зарплате. Не заставили себя ждать новости и для работников дошкольных учебных заведений. Правда, они касаются только педагогов, то есть воспитателей. Кабинет Министров Украины принял решение, что такие работники детских садов будут иметь ежегодно 56 дней оплачиваемого отпуска.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины

Министр образования науки Оксен Лесной официально сообщил о таком решении. Он отметил, что такие обновления уже внесены в закон «О дошкольном образовании».

“Это справедливое решение для всех работников ЗДО, которое будет способствовать улучшению их работы“, — подчеркнул министр.

Отмечается, что такой отпуск смогут получать руководители заведений, воспитатели-методисты, инструкторы по физкультуре, психологи, музыкальные руководители, социальные педагоги и другие специалисты.

О надбавке учителям

Уже с января учителя могут рассчитывать на прибавку к зарплате, которая составляет минимум 1300 гривен или 1000 гривен после уплаты налогов. На такую ​​надбавку могут рассчитывать педагоги, школьные психологи, руководители кружков, директора учебных заведений, логопеды и другие специалисты, работающие в учебных заведениях. Размер надбавки будет зависеть от количества часов, отрабатываемых педагогом. Также, если человек занимает две должности, например работает учителем и школьным психологом, то будет получать двойную надбавку. Также, если лицо отработало меньше часов из-за разных причин, например, уход за ребенком без сохранения заработной платы, то в таком случае надбавка будет за этот месяц меньше.