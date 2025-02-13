Стало відомо, чи можна автоматично викликати поліцію, якщо ввести у банкоматі PIN-код у зворотному порядку

Які тільки лайфхаки не зʼявляються у мережі, однак далеко не всі вони відповідають дійсності. Наприклад, днями в мережі почала ширитися інформація про те, що якщо в банкоматі ввести пін-код у зворотному порядку, то можна таким чином подати своєрідний сигнал SOS до поліції. Це, мовляв, може врятувати вас, якщо біля банкомата вам погрожують, або хочуть забрати у вас гроші. Але експерти з фінансової безпеки спростовують цю інформацію й кажуть, що це просто черговий міф.

Банкомати не викликають поліцію

На жаль, банкомати не мають такої опції, хоча вона була б дуже доречною. Якщо ви вводите пароль у зворотному порядку це означатиме лише одне — ви не правильно його введете. Банкомат видасть вам таке оголошення на екран і попросить повторити спробу, а після кількох таких невдалих спроб й зовсім не поверне вам картку.

«Під час введення PIN-коду у зворотному порядку банкомат ніякого тривожного сигналу не видасть і поліцію не викличе. Банкомат налаштований так, щоб приймався правильний PIN-код для конкретної банківської картки, і тоді відбувається успішна транзакція — ви отримуєте готівку або відправляєте гроші комусь на рахунок», — розповів фінансовий експерт Кирило Лавринович.

Також експерт з фінансової безпеки розповів, як краще діяти, якщо ви дійсно стали жертвою злочинців, котрі хочуть вкрасти у вас гроші, або ж погрожують вам біля банкомата. Лавринович каже, що краще в такому випадку не чинити опір та не ризикувати своїм здоровʼям, чи тим паче життям.

«Якщо ви, не дай Боже, опинитеся в ситуації, коли вас змушують зняти гроші з банкомата під загрозою насильства, то тут не слід чинити опір і ввести лише один код — ваш PIN. Спроба виявити героїзм, чи використання неіснуючих механізмів безпеки може погіршити ситуацію», — порекомендував фахівець із безпеки.

Якщо такий інцидент таки трапився варто негайно ж звернутися у поліцію й можливо за гарячими слідами злочинців буде знайдено.