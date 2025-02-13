Стало известно, можно ли автоматически вызвать полицию, если ввести в банкомате PIN-код в обратном порядке

Какие только лайфхаки не появляются в сети, но далеко не все они соответствуют действительности. Например, на днях в сети начала распространяться информация о том, что если в банкомате ввести пин-код в обратном порядке, можно таким образом подать своеобразный сигнал SOS в полицию. Это, мол, может спасти вас, если возле банкомата вам угрожают или хотят забрать у вас деньги. Но эксперты финансовой безопасности опровергают эту информацию и говорят, что это просто очередной миф.

Банкоматы не вызывают полицию

К сожалению, у банкоматов нет такой опции, хотя она была бы очень кстати. Если вы вводите пароль в обратном порядке это означает только одно — вы не правильно введете его. Банкомат выдаст вам такое объявление на экран и попросит повторить попытку, а после нескольких столь неудачных попыток и вовсе не вернет вам карту.

«При вводе PIN-кода в обратном порядке банкомат никакого тревожного сигнала не выдаст и полицию не вызовет. Банкомат настроен так, чтобы принимался правильный PIN-код для конкретной банковской карты, и тогда происходит успешная транзакция — вы обналичиваете или отправляете деньги кому-то на счет», — рассказал финансовый эксперт Кирилл Лавринович.

Также эксперт по финансовой безопасности рассказал, как лучше действовать, если вы действительно стали жертвой преступников, которые хотят украсть у вас деньги, или угрожают вам возле банкомата. Лавринович говорит, что лучше в таком случае не сопротивляться и не рисковать своим здоровьем, или тем более жизнью.

«Если вы, не дай Бог, окажетесь в ситуации, когда вас заставляют снять деньги с банкомата под угрозой насилия, то здесь не следует сопротивляться и ввести только один код — ваш PIN. Попытка выявить героизм, или использование несуществующих механизмов безопасности может усугубить ситуацию», — порекомендовал специалист по безопасности.

Если такой инцидент случился, стоит немедленно обратиться в полицию и возможно за горячими следами преступник будет найден.