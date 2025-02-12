9 украинских банков объявили банкротами: что будет с деньгами украинцев

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о масштабной распродаже активов банков, находящихся в стадии ликвидации. Общая сумма, вырученная от продажи этих активов, должна составить 15,56 млрд грн.

Какие банки выставили свои активы на продажу?

На этой неделе, с 10 по 14 февраля, на торги будут выставлены активы следующих банков:

МР Банк

Проминвестбанк

Мегабанк

Банк Сич

Айбкос Банк

Укрстройинвестбанк

Банк «Форвард»

КСГ Банк

АКБ «Конкорд»

Львиная доля выставленных на продажу активов – это права требования по кредитным договорам на сумму 15,31 млрд грн. Кроме того, на торги выставлены:

объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие средства на сумму 201,67 млн грн.

дебиторская задолженность перед банками на сумму 52,76 млн грн.

ФГВФЛ уверяет, что украинцы могут не волноваться за свои социальные выплаты (пенсии, стипендии и т.д.) в случае банкротства банка, в котором они обслуживаются. Фонд гарантирует возврат средств с социальных счетов.

Если банк, в котором вы получаете социальные выплаты, испытывает финансовые трудности, ФГВФЛ берет на себя обязательства вернуть вам ваши деньги. Однако, эта гарантия распространяется только на вклады в банках-членах Фонда. С полным списком таких банков можно ознакомиться по ссылке: [ссылка на список банков-членов ФГВФЛ].

Напомним также, что недавно в Украине стартовала процедура ликвидации «Коминвестбанка». Этот процесс будет длиться три года. ФГВФЛ уже делегировал полномочия ликвидатора банка, а активы передали Асвио Банку.

Несмотря на это, ситуация с банковской системой в Украине стабильная. Несмотря на то, что с февраля действуют новые лимиты на финансовые операции, 50 000 для рисковых клиентов и 100 000 для других. В то же время на тех, кто получает легальные доходы, это правило не распространяется.