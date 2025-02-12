9 українських банків оголосили банкрутами: що буде з грошима українців

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про масштабний розпродаж активів банків, що знаходяться в стадії ліквідації. Загальна сума, виручена від продажу цих активів, має скласти 15,56 млрд грн.

Які банки виставили свої активи на продаж?

Цього тижня, з 10 по 14 лютого, на торги будуть виставлені активи наступних банків:

МР Банк

Промінвестбанк

Мегабанк

Банк Січ

Айбкос Банк

Укрбудінвестбанк

Банк “Форвард”

КСГ Банк

АКБ “Конкорд”

Левова частка виставлених на продаж активів – це права вимоги за кредитними договорами на суму 15,31 млрд грн. Крім того, на торги виставлено:

об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші кошти на суму 201,67 млн грн.

дебіторська заборгованість перед банками на суму 52,76 млн грн.

ФГВФО запевняє, що українці можуть не хвилюватися за свої соціальні виплати (пенсії, стипендії тощо) у разі банкрутства банку, в якому вони обслуговуються. Фонд гарантує повернення коштів з соціальних рахунків.

Якщо банк, в якому ви отримуєте соціальні виплати, зазнає фінансових труднощів, ФГВФО бере на себе зобов’язання повернути вам ваші гроші. Проте, ця гарантія поширюється лише на вклади в банках-членах Фонду. З повним списком таких банків можна ознайомитися за посиланням: [посилання на список банків-членів ФГВФО].

Нагадаємо також, що нещодавно в Україні стартувала процедура ліквідації “Комінвестбанку”. Цей процес триватиме три роки. ФГВФО вже делегував повноваження ліквідатора банку, а активи передали Асвіо Банку.

Попри це, ситуація з банківською системою в Україїні стабільна. Попри те, що з лютого діють нові ліміти на фінансові операції, 50 000 для ризикових клієнтів та 100 000 для інших. Водночас на тих, хто отримує легальні доходи, це правило не розповсюджується.