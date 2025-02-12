9 українських банків оголосили банкрутами: що буде з грошима українців
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про масштабний розпродаж активів банків, що знаходяться в стадії ліквідації. Загальна сума, виручена від продажу цих активів, має скласти 15,56 млрд грн.
Які банки виставили свої активи на продаж?
Цього тижня, з 10 по 14 лютого, на торги будуть виставлені активи наступних банків:
- МР Банк
- Промінвестбанк
- Мегабанк
- Банк Січ
- Айбкос Банк
- Укрбудінвестбанк
- Банк “Форвард”
- КСГ Банк
- АКБ “Конкорд”
Левова частка виставлених на продаж активів – це права вимоги за кредитними договорами на суму 15,31 млрд грн. Крім того, на торги виставлено:
- об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші кошти на суму 201,67 млн грн.
- дебіторська заборгованість перед банками на суму 52,76 млн грн.
ФГВФО запевняє, що українці можуть не хвилюватися за свої соціальні виплати (пенсії, стипендії тощо) у разі банкрутства банку, в якому вони обслуговуються. Фонд гарантує повернення коштів з соціальних рахунків.
Якщо банк, в якому ви отримуєте соціальні виплати, зазнає фінансових труднощів, ФГВФО бере на себе зобов’язання повернути вам ваші гроші. Проте, ця гарантія поширюється лише на вклади в банках-членах Фонду. З повним списком таких банків можна ознайомитися за посиланням: [посилання на список банків-членів ФГВФО].
Нагадаємо також, що нещодавно в Україні стартувала процедура ліквідації “Комінвестбанку”. Цей процес триватиме три роки. ФГВФО вже делегував повноваження ліквідатора банку, а активи передали Асвіо Банку.
Попри це, ситуація з банківською системою в Україїні стабільна. Попри те, що з лютого діють нові ліміти на фінансові операції, 50 000 для ризикових клієнтів та 100 000 для інших. Водночас на тих, хто отримує легальні доходи, це правило не розповсюджується.
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