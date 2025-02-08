Две платежки и два счета: в Нафтогазе объяснили распространенную ошибку, из-за которой украинцы переплачивают

В Украине потребители получают две отдельные платежки за газ: одну за потребление, другую за распределение. Из-за этого возникает путаница с лицевыми счетами, ведь они разные для двух компаний. «Нафтогаз» неоднократно подчеркивал, что для оплаты газа, получения справок и передачи показателей необходимо знать номер лицевого счета. Но какой именно номер нужно использовать, если платежек две, а счета разные?

На этот вопрос ответили на официальной странице «Нафтогаза».

Как узнать номер лицевого счета?

Существует два способа узнать свой лицевой счет. Для этого понадобится старая платежка или доступ к Интернету.

Способ 1: ищем номер на платежке

Номер лицевого счета всегда указан на платежке за потребленный газ. Важно помнить, что лицевой счет потребителя в компании «Нафтогаз» отличается от счета, по которому украинцы оплачивают услуги распределения газа. Лицевой счет облгаза может состоять из 5, 9 или 10 цифр, тогда как в «Нафтогазе» используются только 9-значные коды.

Способ 2: ищем номер на сайте gas.ua

Чтобы узнать лицевой счет через сайт gas.ua, нужно зайти на сервис, выбрать раздел меню «Клиентам» и нажать «узнать номер лицевого счета». После этого необходимо ввести персональный ЭИС-код (газовый номер объекта газоснабжения), который состоит из 16 символов (цифр и латинских букв).

Вот и все! Теперь вы знаете, как найти свой лицевой счет для оплаты газа и других

Напомним, что уже после этого отопительного сезона в Украине могут повысить тарифы на голубое топливо. Причина – отказ от транспортировки российского газа и регулярные атаки врага на газовую инфраструктуру. Сейчас сложилась такая ситуация, что газа в хранилищах хватает, но мощности компрессорных подстанций становится все меньше из-за обстрелов, поэтому газ трудно доставлять потребителям. Все это требует немалых средств на ремонт, поэтому, вероятно, тарифы пересмотрят уже летом.