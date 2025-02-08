Дві платіжки та два рахунки: в Нафтогазі пояснили поширену помилку, через яку українці переплачують

В Україні споживачі отримують дві окремі платіжки за газ: одну за споживання, іншу за розподіл. Через це виникає плутанина з особовими рахунками, адже вони різні для двох компаній. “Нафтогаз” неодноразово наголошував, що для оплати газу, отримання довідок та передачі показників необхідно знати номер особового рахунку. Але який саме номер потрібно використовувати, якщо платіжок дві, а рахунки різні?

На це питання відповіли на офіційній сторінці “Нафтогазу”.

Як дізнатися номер особового рахунку?

Існує два способи дізнатися свій особовий рахунок. Для цього знадобиться стара платіжка або доступ до Інтернету.

Спосіб 1: шукаємо номер на платіжці

Номер особового рахунку завжди вказаний на платіжці за спожитий газ. Важливо пам’ятати, що особовий рахунок споживача в компанії “Нафтогаз” відрізняється від рахунку, за яким українці сплачують послуги розподілу газу. Особовий рахунок облгазу може складатися з 5, 9 або 10 цифр, тоді як у “Нафтогазі” використовуються лише 9-значні коди.

Спосіб 2: шукаємо номер на сайті gas.ua

Щоб дізнатися особовий рахунок через сайт gas.ua, потрібно зайти на сервіс, вибрати розділ меню “Клієнтам” і натиснути “дізнатися номер особового рахунку”. Після цього необхідно ввести персональний ЕІС-код (газовий номер об’єкта газопостачання), який складається з 16 символів (цифр та латинських літер).

Ось і все! Тепер ви знаєте, як знайти свій особовий рахунок для оплати газу та інших

Нагадаємо, що вже після цього опалювального сезону в Україні можуть підвищити тарифи на блакитне паливо. Причина — відмова від транспортування російського газу та регулярні атаки ворога на газову інфраструктуру. Зараз склалася така ситуація, що газу в сховищах вистачає, але потужності компресорних підстанцій стає все менше через обстріли, тому газ важко доставляти споживачам. Все це вимагає чималих коштів на ремонт, тому, ймовірно, тарифи переглянуть вже влітку.