Даже не ждите: стало известно, кого из пенсионеров не коснется индексация выплат

В марте 2025 года в Украине состоится масштабная индексация пенсий. Тем не менее, не все пенсионеры почувствуют увеличение выплат. Некоторые категории граждан могут не получить прибавку, или же ее размер будет незначительным.

Кто не получит повышение?

Индексация пенсий направлена на осовременивание выплат, поэтому пенсионеры, которые недавно вышли на пенсию, могут не получить повышение. Их пенсии считаются «новыми» и соответствуют актуальным экономическим условиям, поэтому индексация для них не предусмотрена.

Кроме того, некоторые пенсионеры могут не почувствовать изменений из-за особенностей начисления пенсий. Повышение касается только основного размера пенсии, который рассчитывается по формуле, без учета дополнительных доплат и надбавок.

Например, если пенсия составляет 1 230 гривен, а с доплатами – 2 361 гривну, то после индексации на 10% основная сумма вырастет до 1 353 гривен. В то же время доплата уменьшится, и общий размер пенсии останется неизменным – 2 361 гривна.

Таким образом, не все пенсионеры смогут ощутить реальный рост выплат после индексации.

Мартовская индексация пенсий: что известно?

Окончательный размер повышения пенсий станет известен в конце февраля – начале марта. Он будет определяться с учетом уровня годовой инфляции и среднего роста заработных плат, с которых платят единый социальный взнос.

По предварительным прогнозам экспертов, пенсии могут вырасти примерно на 10%. Однако, законодательство устанавливает минимальную надбавку в 100 гривен и максимальное увеличение до 1 500 гривен.

Важно отметить, что индексация не охватит всех пенсионеров, поэтому часть граждан не получит повышение выплат.

Как рассчитывается сумма индексации?

Сумма индексации рассчитывается по формуле:

50% годового уровня инфляции + 50% прироста средней зарплаты за последние три года по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.

Напомним, что плановая индексация пенсионных выплат в Украине запланирована на март 2025 года. В то же время в феврале повышение пенсий получат только те пенсионеры, которые имеют право на определенные доплаты.