Навіть не чекайте: стало відомо, кого  з пенсіонерів не торкнеться індексація виплат

У березні 2025 року в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій. Проте, не всі пенсіонери відчують збільшення виплат. Деякі категорії громадян можуть не отримати надбавку, або ж її розмір буде незначним.

Хто не отримає підвищення?

Індексація пенсій спрямована на осучаснення виплат, тому пенсіонери, які нещодавно вийшли на пенсію, можуть не отримати підвищення. Їх пенсії вважаються “новими” та відповідають актуальним економічним умовам, тому індексація для них не передбачена.

Крім того, деякі пенсіонери можуть не відчути змін через особливості нарахування пенсій. Підвищення стосується лише основного розміру пенсії, який розраховується за формулою, без урахування додаткових доплат та надбавок.

Наприклад, якщо пенсія становить 1 230 гривень, а з доплатами – 2 361 гривню, то після індексації на 10% основна сума зросте до 1 353 гривень. Водночас доплата зменшиться, і загальний розмір пенсії залишиться незмінним – 2 361 гривня.

Таким чином, не всі пенсіонери зможуть відчути реальне зростання виплат після індексації.

Березнева індексація пенсій: що відомо?

Остаточний розмір підвищення пенсій стане відомим наприкінці лютого – на початку березня. Він визначатиметься з урахуванням рівня річної інфляції та середнього зростання заробітних плат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.

За попередніми прогнозами експертів, пенсії можуть зрости приблизно на 10%. Проте, законодавство встановлює мінімальну надбавку в 100 гривень та максимальне збільшення до 1 500 гривень.

Важливо зазначити, що індексація не охопить усіх пенсіонерів, тому частина громадян не отримає підвищення виплат.

Як розраховується сума індексації?

Сума індексації розраховується за формулою:

50% річного рівня інфляції + 50% приросту середньої зарплати за останні три роки у порівнянні з попереднім трирічним періодом.

Нагадаємо, що планова індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень 2025 року. Водночас у лютому підвищення пенсій отримають лише ті пенсіонери, які мають право на певні доплати.