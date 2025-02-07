Украинцы массово получают сообщения от «Дії» после чего теряют деньги: что происходит

В Украине мошенники активизировали свою деятельность, присылая электронные письма, которые имитируют официальные сообщения от системы государственных услуг «Дія». В этих сообщениях злоумышленники предлагают гражданам возможность получить ежегодное налоговое возмещение. Однако, их настоящая цель заключается в том, чтобы похитить личные данные банковских карт и опустошить счета своих жертв.

Об этой угрозе уже сообщили Государственная налоговая служба (ГНС) и Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины. По их словам, мошенники рассылают электронные письма, которые визуально напоминают сообщения от портала «Дія», предлагая получить налоговое возмещение.

В этих обманчивых письмах граждан призывают перейти по ссылке на веб-сайт, который внешне почти не отличается от настоящего портала «Дія». Если же человек попадает на этот фальшивый сайт, его заставляют ввести свои личные данные, в частности:

номер мобильного телефона;

полное имя;

реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).

Представители власти предостерегают: «Никогда не переходите по подозрительным ссылкам в подобных письмах и не вводите свои личные данные на таких сайтах! Эта информация может быть использована для получения несанкционированного доступа к вашему банковскому счету и похищения ваших данных.

В Украине существует возможность получить налоговую скидку, то есть вернуть часть уплаченных налогов. Для этого нужно до 31 декабря подать декларацию о доходах за предыдущий год в электронном кабинете налогоплательщика, имея электронную подпись или BankID. В декларации нужно указать расходы, на которые можно получить скидку, например, на обучение свое или детей, ипотечные платежи, благотворительность и тому подобное. Государство вернет часть этих расходов в виде налоговой скидки.

Напомним, что недавно обнародовали список моделей авто, за которые обязательно нужно будет уплатить налог. Также уже скоро украинцы начнут получать письма от налоговой о необходимости уплатить налог за лишние квадратные метры.