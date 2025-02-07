Україні масово отримують повідомлення від “Дії” після чого втрачають гроші: що відбувається

В Україні шахраї активізували свою діяльність, надсилаючи електронні листи, які імітують офіційні повідомлення від системи державних послуг “Дія”. У цих повідомленнях зловмисники пропонують громадянам можливість отримати щорічне податкове відшкодування. Проте, їх справжня мета полягає у тому, щоб викрасти особисті дані банківських карток та спустошити рахунки своїх жертв.

Про цю загрозу вже повідомили Державна податкова служба (ДПС) та Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України. За їхніми словами, шахраї розсилають електронні листи, які візуально нагадують повідомлення від порталу “Дія”, пропонуючи отримати податкове відшкодування.

У цих оманливих листах громадян закликають перейти за посиланням на веб-сайт, який зовні майже не відрізняється від справжнього порталу “Дія”. Якщо ж людина потрапляє на цей фальшивий сайт, її змушують ввести свої особисті дані, зокрема:

номер мобільного телефону;

повне ім’я;

реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Представники влади застерігають: “Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями в подібних листах та не вводьте свої особисті дані на таких сайтах! Ця інформація може бути використана для отримання несанкціонованого доступу до вашого банківського рахунку та викрадення ваших даних.

В Україні існує можливість отримати податкову знижку, тобто повернути частину сплачених податків. Для цього потрібно до 31 грудня подати декларацію про доходи за попередній рік в електронному кабінеті платника податків, маючи електронний підпис або BankID. У декларації потрібно вказати витрати, на які можна отримати знижку, наприклад, на навчання своє або дітей, іпотечні платежі, благодійність тощо. Держава поверне частину цих витрат у вигляді податкової знижки.

Нагадаємо, що недавно оприлюднили список моделей авто, за які обов’язково потрібен буде сплатити податок. Також вже скоро українців почнуть отримувати листи від податкової про необхідність сплатити податок за зайві квадратні метри.