Украинцев предупредили о замене водительских удостоверений: когда и кому нужно переоформить
Украинцам, которые имеют бумажное ламинированное водительское удостоверение или документ, выданный до 2013 года, который не отображается в Дії, следует его обменять. Для этого необходимо зарегистрироваться онлайн и обратиться в любой сервисный центр МВД (Министерства внутренних дел), где новое удостоверение будет выдано в день обращения.
Об этом пишет Правительство online. Перед посещением сервисного центра необходимо осуществить предварительную запись.
Сделать это можно двумя способами:
- На сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись.
- Непосредственно в терминале самообслуживания в помещении центра.
Для обмена водительского удостоверения нужно взять с собой паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту вместе с выпиской о месте жительства. Также необходимо предоставить копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, старое водительское удостоверение, которое подлежит обмену, и медицинскую справку.
Однако, на период военного положения медицинская справка не является обязательной. Паспорт, выписку о месте жительства и налоговый номер можно предъявить в электронном виде через приложение Дія. Фотографию заранее печатать не нужно, она будет сделана бесплатно на месте при подаче документов.
Получить новое удостоверение можно в день обращения. Стоимость обмена составляет 572 грн, без учета банковской комиссии. После получения нового документа он сразу отобразится в приложении Дія и в Кабинете водителя.
В некоторых случаях замена старого удостоверения возможна даже без визита в сервисный центр – достаточно воспользоваться приложением Дія. Это особенно полезно для водителей, проживающих в отдаленных регионах или не имеющих возможности лично обратиться в отделение МВД. Однако для успешного обмена документа необходимо, чтобы в реестре были доступны обновленные личные данные, включая фотографии. Если оцифрованного фото в базе нет, система не сможет подтвердить личность водителя, и процесс обмена не будет завершен.
Отметим, что до 29 марта 2011 года в водительских удостоверениях не указывался срок их действия, тогда как новые удостоверения выдаются со сроком годности 30 лет. В случае с водительскими удостоверениями, выданными впервые, срок их действия составляет всего 2 года, после чего требуется обновление.
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