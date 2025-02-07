Українців попередили про заміну водійських посвідчень: коли та кому потрібно переоформити

Українцям, які мають паперове ламіноване водійське посвідчення або документ, виданий до 2013 року, який не відображається в Дії, слід його обміняти. Для цього необхідно зареєструватися онлайн та звернутися до будь-якого сервісного центру МВС (Міністерства внутрішніх справ), де нове посвідчення буде видано в день звернення.

Про це пише Уряд online. Перед відвідуванням сервісного центру необхідно здійснити попередній запис.

Зробити це можна двома способами:

На сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис.

Безпосередньо в терміналі самообслуговування у приміщенні центру.

Для обміну водійського посвідчення потрібно взяти з собою паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картку разом із витягом про місце проживання. Також необхідно надати копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, старе посвідчення водія, яке підлягає обміну, та медичну довідку.

Проте, на період воєнного стану медична довідка не є обов’язковою. Паспорт, виписку про місце проживання та податковий номер можна пред’явити в електронному вигляді через додаток Дія. Фотографію заздалегідь друкувати не потрібно, її буде зроблено безкоштовно на місці під час подання документів.

Отримати нове посвідчення можна в день звернення. Вартість обміну становить 572 грн, без урахування банківської комісії. Після отримання нового документа він одразу відобразиться у додатку Дія та в Кабінеті водія.

У деяких випадках заміна старого посвідчення можлива навіть без візиту до сервісного центру – достатньо скористатися додатком Дія. Це особливо корисно для водіїв, які проживають у віддалених регіонах або не мають можливості особисто звернутися до відділення МВС. Проте для успішного обміну документа необхідно, щоб у реєстрі були доступні оновлені особисті дані, включаючи фотографії. Якщо оцифрованого фото в базі немає, система не зможе підтвердити особу водія, і процес обміну не буде завершено.

Зазначимо, що до 29 березня 2011 року у водійських посвідченнях не зазначався термін їх дії, тоді як нові посвідчення видаються із терміном придатності 30 років. У випадку з водійськими посвідченнями, виданими вперше, термін їх дії становить лише 2 роки, після чого потрібне оновлення.