Названо найнебезпечніші PIN-коди для кредитної картки або телефона

Експерти зазначають, що насправді дуже мало людей серйозно підходять до вибору PIN-коду для захисту свого телефона або банківської картки. Більшість обирають чотиризначний код, який легко запамʼятати. Переважно це стандартний набір цифр, наприклад, 1234, або ж рік народження, власний, чи когось з близьких людей. Результати досліджень показали, що кожна 10-та людина у світі використовує ідентичний пароль. Такі дані науковці отримали в ході дослідження на тему шахрайських схем та аналізу вкрадених паролів. То які пін-коди є найпопулярнішими і яких варто уникати, щоб не стати легкою здобиччю аферистів.

Найшаблонніші паролі

За статистикою близько 9% людей у світі використовують пароль 1234. Також трішки менший відсоток використовують такі паролі, як 0000 або 1111. Щодо цифрових платформ, то люди теж часто не заморочуються й встановлюють пароль на кшталт 12345, або просто admin. Ну і звісно ж левова частка людей встановлюють пароль, який відповідає даті або року їх народження.

Ось, паролі, які використовуються найчастіше і яких варто уникати:

1234.

0000.

1342.

1111.

4444.

1122.

2020.

1986.

Це лише невеликий відсоток паролів, які на диво користуються великою популярністю. Дехто помилково думає, що якщо придумає банальний пароль, то тим ще більше заплутає шахраїв, але на жаль це не так. Аферисти навпаки спочатку випробовують найпростіші паролі, а потім поступово переходять до складніших.

Як захистити себе?

Придумуючи пароль дотримуйтесь низки правил.

Уникайте шаблонних та надто простих цифрових комбінацій. Придумайте такий пароль, який не буде асоціюватися з вами (вашою датою народження тощо). На всі додатки, на які це можливо встановлюйте двофакторну аутентифікацію.

Також не варто записувати пароль й носити цей листочок з собою у гаманці, чи сумочці. Таку помилку, на жаль, теж робить чимало людей.