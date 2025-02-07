Названы самые опасные PIN-коды для кредитной карты или телефона

Эксперты отмечают, что очень мало людей серьезно подходят к выбору PIN-кода для защиты своего телефона или банковской карты. Большинство выбирают четырехзначный код, который легко запомнить. Преимущественно это стандартный набор цифр, например, 1234, или год рождения, собственный, или кого-то из близких людей. Результаты исследований показали, что каждый 10 человек в мире использует идентичный пароль. Такие данные ученые получили в ходе исследования по теме мошеннических схем и анализу украденных паролей. То какие пин-коды наиболее популярны и которых следует избегать, чтобы не стать легкой добычей аферистов.

Самые шаблонные пароли

По статистике около 9% людей в мире используют пароль 1234. Также немного меньше используют такие пароли, как 0000 или 1111. Что касается цифровых платформ, то люди тоже часто не заморачиваются и устанавливают пароль вроде 12345, или просто admin. Ну и конечно же львиная доля людей устанавливают пароль, соответствующий дате или году их рождения.

Вот пароли, что используются чаще всего и которых следует избегать:

1234.

0000.

1342.

1111.

4444.

1122.

2020.

1986.

Это лишь небольшой процент паролей, которые пользуются большой популярностью. Некоторые ошибочно думают, что если придумать банальный пароль, то можно больше запутать мошенников, но к сожалению это не так. Аферисты наоборот сначала пробуют простейшие пароли, а затем постепенно переходят к более сложным.

Как защитить себя?

Придумывая пароль, соблюдайте ряд правил.

Избегайте шаблонных и слишком простых цифровых комбинаций. Придумайте пароль, который не будет ассоциироваться с вами (вашей датой рождения и т.п.). На все приложения, на которые это возможно, устанавливайте двухфакторную аутентификацию.

Также не стоит записывать пароль и носить этот листик с собой в кошельке или сумочке. Такую ошибку, к сожалению, тоже совершает немало людей.