Названо найгіршу країну для еміграції, хоча українських біженців там дуже багато

За майже три роки війни українці встигли побувати у всіх країнах Європи, у США та на багатьох інших континентах. Люди шукають прихисток в інших країнах тікаючи від бойових дій. Комусь пощастило й вдалося більш менш гарно влаштуватися, тоді як інші постійно переїжджають, або й зовсім повертаються додому за умови, що їхня домівка не зруйнована та не в окупації. Якщо ви наразі саме шукаєте можливості переїхати в іншу країну, то експерти дуже не радять обирати Чехію. Сьогодні її називаються найбільш не вдалим варіантом для еміграції.

В Чехії найгірший рівень життя серед усіх європейських країн

Експерти зазначають, що Чехія стикнулася з великою економічною кризою, яка триває з 2021 року. Через цю кризу рівень життя місцевого населення різно погіршився й зараз вважається найнижчим у Європі. Шалена інфляція, низькі зарплати та високі ціни. Складно й корінним чехам не говорячи вже про біженців, яким потрібно подбати ще й про оренду житла, та про пошук роботи без знання мови, а інколи й релевантного досвіду.

Водночас попри складну ситуацію, в Чехії все ще залишається доволі багато українців. Станом на кінець 2024 року офіційно працевлаштованими залишається майже 150 000 українців й переважно це жінки.

Чехія не охоче приймає нових біженців

По-перше, ця країна максимально скоротила будь-яку допомогу для українців — покладатися потрібно виключно на власні сили. По-друге, чехи придумали низку правил для того, щоб якомога менше біженців могли приїжджати. Наприклад, якщо ви мали тимчасовий прихисток в іншій країні, то у Чехії не зможете його оформити. Щоправда, все можливо, якщо добиватися цього через суд. Щоправда, навіть якщо ви виграєте суд та отримаєте тимчасовий захист, то не зможете отримати право на безкоштовне житло або медичне страхування.