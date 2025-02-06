Части украинцев в 2025 году больше не надо будет подавать показания счетчиков

Для корректного начисления потребленной электроэнергии и сумм в счетах, потребители ежемесячно подают показания счетчиков. Однако, уже в 2025 году часть украинцев будет освобождена от этой необходимости.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Тепло» сообщила об изменениях в системе учета электроэнергии.

В 2025 году компания планирует продолжить внедрение программы по обновлению системы учета электроэнергии. В рамках этой программы часть потребителей получит новые, так называемые «смарт-счетчики».

Эти современные счетчики имеют функцию автоматической передачи данных, поэтому потребителям не нужно будет ежемесячно подавать показания.

В «Нафтогазе» отмечают, что автоматизированная система учета электроэнергии будет способствовать более эффективному управлению потреблением.

В 2024 году было установлено 4,5 тысячи смарт-счетчиков.

Ранее мы рассказывали, что Нафтогаз настаивает, чтобы украинцы установили приборы для мониторинга качества воздуха. Такой датчик может быть встроенным или переносным. И его главная задача проверять состояние воздуха, если там будет малейшая концентрация газа или угарного газа, устройство сработает. Стоит такой датчик не более нескольких тысяч гривен, но он может спасти жизнь. Поэтому рекомендуется всем украинцам позаботиться о такой вещи.

Также в Украине все чаще поднимается вопрос о повышении тарифов на газ. Уже после завершения этого отопительного сезона тарифы на голубое топливо могут существенно возрасти. Дело в том, что Украина прекратила транзит российского газа. На этом фоне в хранилищах возник дефицит, сейчас они заполнены лишь на 10%.

Кроме того, российские оккупанты наносят удары по компрессорным подстанциям. То есть газа в системе достаточно, но доставить его пользователям все сложнее. Соответственно могут ввести графики подачи газа или придется повысить стоимость транспортировки или самого газа.

Подобная ситуация со светом, враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, поэтому вероятно, уже весной стоимость одного кВт вырастет до 6 гривен.