Фахівець пояснив відомий міф: чи справді вам потрібне маслило 0W 40

Моторні оливи з в’язкістю 0W мають ряд переваг, які роблять їх популярними серед автомобілістів незалежно від кліматичних умов. За словами директора з досліджень і розробок компанії Rolf Lubricants East, такі оливи забезпечують не тільки легкий запуск двигуна в сильні морози, але й надійний захист силового агрегату навіть за екстремальних навантажень.

Міфи та реальність використання олив 0W

Існує поширена думка, що оливи 0W-40 призначені виключно для холодного клімату, а в регіонах з м’якими зимами їх використання є зайвим. Проте це не відповідає дійсності. В’язкість оливи визначає швидкість її досягнення деталей двигуна після запуску. Чим нижчий цей показник, тим швидше утворюється захисна плівка. Олива 0W змащує двигун вдвічі швидше, ніж 5W, і в кілька разів швидше, ніж 10W. Отже, 0W-40 забезпечує кращий захист двигуна навіть за не дуже суворих зимових умов, ніж 5W-40.

Деякі автомобілісти вважають, що олива 0W-40 є занадто рідкою і втрачає свої захисні властивості під час нагрівання. Це твердження також є помилковим. Сучасні технології виробництва олив дозволяють зберігати стабільну в’язкість за різних температур. Таким чином, 0W-40 ефективно працює як за низьких, так і за високих температур, гарантуючи надійну роботу двигуна в будь-яких умовах експлуатації.

0W-40: ідеальний вибір для мінливого клімату

Оливи з в’язкістю 0W-40 не тільки полегшують холодний запуск двигуна, але й значно скорочують його роботу “на суху”, що сприяє продовженню терміну служби мотора. Завдяки цим властивостям, вони є чудовим вибором для використання не тільки в холодних регіонах, але й в умовах змінного клімату.