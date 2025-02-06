Частині українців у 2025 році більше не треба буде подавати показання лічильників

Для коректного нарахування спожитої електроенергії та сум у рахунках, споживачі щомісяця подають показання лічильників. Проте, вже у 2025 році частина українців буде звільнена від цієї необхідності.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Тепло» повідомила про зміни у системі обліку електроенергії.

У 2025 році компанія планує продовжити впровадження програми з оновлення системи обліку електроенергії. В рамках цієї програми частина споживачів отримає нові, так звані “смарт-лічильники”.

Ці сучасні лічильники мають функцію автоматичної передачі даних, тому споживачам не потрібно буде щомісяця подавати показання.

У «Нафтогазі» зазначають, що автоматизована система обліку електроенергії сприятиме ефективнішому управлінню споживанням.

У 2024 році було встановлено 4,5 тисячі смарт-лічильників.

Раніше ми розповідали, що Нафтогаз наполягає, щоб українці встановили прилади для моніторингу якості повітря. Такий датчик може бути вмонтованим чи переносним. І його головна задача перевіряти стан повітря, якщо там буде найменша концентрація газу чи чадного газу, пристрій спрацює. Коштує такий датчик не більше кількох тисяч гривень, але він може врятувати життя. Тож рекомендовано всім українцям подбати про таку річ.

Також в Україні все частіше піднімається питання про підвищення тарифів на газ. Вже після завершення цього опалювального сезону тарифи на блакитне паливо можуть суттєво зрости. Річ у тім, що Україна припинила транзит російського газу. На цьому тлі в сховищах виник дефіцит, зараз вони заповнені лише на 10%.

Крім того, російські окупанти завдають ударів по компресорних підстанціях. Тобто газу в системі достатньо, але доставити його користувачам все складніше. Відповідно можуть запровадити графіки подачі газу або доведеться підвищити вартість транспортування чи самого газу.

Подібна ситуація зі світлом, ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, тож ймовірно, вже навесні вартість одного кВт зросте до 6 гривень.