Пенсии вырастут в 1,5 раза уже в феврале: кому из украинцев начислят больше

В интернете начала распространяться ложная информация о том, что с февраля 2025 года пенсии будут повышены на 50%. В этих сообщениях пенсионеров призывают переходить по определенной ссылке для «перерасчета выплат». Однако, как отмечает Пенсионный фонд Украины, эта информация является фейком, а сама схема является мошеннической и имеет целью получить персональные данные и банковскую информацию людей.

Пенсионный фонд Украины официально сообщил о распространении ложной информации, особенно в социальных сетях и Telegram-каналах, о якобы значительном повышении пенсий с февраля 2025 года.

Мошенники утверждают, что для получения повышенных выплат пенсионерам необходимо перейти по специальной ссылке и узнать сумму перерасчета, которая зависит от возрастной категории: 50-55, 55-65, 65-70 лет и старше. Однако, Пенсионный фонд Украины вместе с Департаментом киберполиции заявили, что эта информация является ложной и используется для сбора персональных данных и осуществления фишинговых атак.

Подобные мошеннические схемы имеют целью получить личную информацию, банковские реквизиты или заставить людей совершить действия, которые могут привести к потере средств. Мошенники используют известный сценарий: они создают сообщения в социальных сетях или мессенджерах о важных изменениях в выплатах, которые касаются большого количества людей, в данном случае – пенсионеров.

В сообщениях мошенники призывают людей срочно перейти по ссылке и предоставить свои данные, чтобы узнать сумму повышения пенсии. После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, где его просят ввести персональную информацию, такую как номер паспорта, идентификационный код или данные банковской карты.

Иногда мошенники предлагают совершить небольшой «верификационный платеж», после чего средства могут быть списаны со счета или же на человека могут оформить кредит. В других случаях, после введения личных данных, пользователя могут подписать на платные услуги или же от его имени могут распространять вредоносные сообщения среди его контактов.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что любые изменения в выплатах происходят автоматически и не требуют никаких подтверждений или дополнительной регистрации со стороны пенсионеров. Информация о корректировке пенсий всегда публикуется на официальных ресурсах, таких как сайт Пенсионного фонда, Кабинета министров Украины или в официальных правительственных сообщениях в проверенных средствах массовой информации.

Ни один государственный орган не присылает сообщения с просьбой перейти по ссылке или ввести личные данные через мессенджеры. Кроме того, распределение пенсионеров по возрастным категориям для корректировки выплат является нереалистичным элементом этой мошеннической схемы, поскольку перерасчет пенсий осуществляется согласно утвержденным нормативам и не зависит от возраста.

Чтобы не стать жертвой фишинговых атак, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они были присланы знакомыми или опубликованы в группах, которые казались надежными. Если есть сомнения в правдивости информации, ее нужно проверить на официальных государственных ресурсах или в проверенных медиа.

Во-вторых, никогда не вводить личные данные, банковскую информацию или другие конфиденциальные сведения на сторонних сайтах, особенно если они не имеют официального подтверждения. Мошенники могут использовать даже незначительную информацию для дальнейших махинаций, поэтому нужно быть особенно осторожными.