Пенсії зростуть в 1,5 рази вже в лютому: кому з українців нарахують більше

В інтернеті почала поширюватися неправдива інформація про те, що з лютого 2025 року пенсії будуть підвищені на 50%. У цих повідомленнях пенсіонерів закликають переходити за певним посиланням для “перерахунку виплат”. Проте, як зазначає Пенсійний фонд України, ця інформація є фейком, а сама схема є шахрайською та має на меті отримати персональні дані та банківську інформацію людей.

Пенсійний фонд України офіційно повідомив про поширення неправдивої інформації, особливо в соціальних мережах та Telegram-каналах, про нібито значне підвищення пенсій з лютого 2025 року.

Шахраї стверджують, що для отримання підвищених виплат пенсіонерам необхідно перейти за спеціальним посиланням та дізнатися суму перерахунку, яка залежить від вікової категорії: 50-55, 55-65, 65-70 років та старші. Проте, Пенсійний фонд України разом із Департаментом кіберполіції заявили, що ця інформація є неправдивою та використовується для збору персональних даних та здійснення фішингових атак.

Подібні шахрайські схеми мають на меті отримати особисту інформацію, банківські реквізити або змусити людей здійснити дії, які можуть призвести до втрати коштів. Шахраї використовують відомий сценарій: вони створюють повідомлення в соціальних мережах або месенджерах про важливі зміни у виплатах, які стосуються великої кількості людей, в даному випадку – пенсіонерів.

У повідомленнях шахраї закликають людей терміново перейти за посиланням та надати свої дані, щоб дізнатися суму підвищення пенсії. Після переходу за посиланням користувач потрапляє на підроблений сайт, де його просять ввести персональну інформацію, таку як номер паспорта, ідентифікаційний код або дані банківської картки.

Іноді шахраї пропонують здійснити невеликий “верифікаційний платіж”, після чого кошти можуть бути списані з рахунку або ж на людину можуть оформити кредит. В інших випадках, після введення особистих даних, користувача можуть підписати на платні послуги або ж від його імені можуть поширювати шкідливі повідомлення серед його контактів.

Пенсійний фонд України наголошує, що будь-які зміни у виплатах відбуваються автоматично і не потребують жодних підтверджень або додаткової реєстрації з боку пенсіонерів. Інформація про коригування пенсій завжди публікується на офіційних ресурсах, таких як сайт Пенсійного фонду, Кабінету міністрів України або в офіційних урядових повідомленнях у перевірених засобах масової інформації.

Жоден державний орган не надсилає повідомлення з проханням перейти за посиланням або ввести особисті дані через месенджери. Крім того, розподіл пенсіонерів за віковими категоріями для коригування виплат є нереалістичним елементом цієї шахрайської схеми, оскільки перерахунок пенсій здійснюється згідно із затвердженими нормативами та не залежить від віку.

Щоб не стати жертвою фішингових атак, потрібно дотримуватися кількох правил. По-перше, не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони були надіслані знайомими або опубліковані в групах, що здавалися надійними. Якщо є сумніви щодо правдивості інформації, її потрібно перевірити на офіційних державних ресурсах або у перевірених медіа.

По-друге, ніколи не вводити особисті дані, банківську інформацію або інші конфіденційні відомості на сторонніх сайтах, особливо якщо вони не мають офіційного підтвердження. Шахраї можуть використовувати навіть незначну інформацію для подальших махінацій, тому потрібно бути особливо обережними.