Какую кнопку не стоит нажимать на банкомате снимая наличные деньги: рискуете потерять все

Банкоматами уже наверняка умеет пользоваться каждый украинец, причем от маленьких детей до пожилых людей. Несмотря на то, что сейчас почти всюду есть безналичный расчет, но все еще львиная доля украинцев предпочитают наличные. Тем более во время войны, когда ситуация нестабильна, действуют лимиты на снятие наличных денег и вообще многим спокойнее, когда деньги хранятся не на карточке, а где-то в заначке. Однако снимая средства в банкомате следует быть очень аккуратными. Во время войны активировалось много жуликов, которые часто ошиваются именно у банкоматов и терминалов. Они ждут когда клиент совершит грубую ошибку и нажмет на одну из кнопок.

Что делать не стоит?

Если вы пользуетесь банкоматом, то всегда помните о ряде правил.

Скрывайте клавиатуру, когда вводите пин-код от карты. Можете даже прикрыть ее рукой. Старайтесь не пользоваться банкоматом в темное время суток и в безлюдном месте. Старайтесь всегда пользоваться банкоматом именно своего банка, ведь хоть и отменена комиссия во всех банках, но иногда она все же может быть. И главнее – не заказывайте чек в котором будет описана операция, которую вы выполняли.

Если вы все же хотите получить чек, то всегда забирайте его с собой и не выбрасывайте в ближайший мусорный бак. Иногда на чеках может содержаться ценная для аферистов информация, которую они могут использовать, чтобы украсть деньги с вашего счета.

Также, не рекомендуется выводить баланс на экран, особенно если позади вас стоят другие люди. Неизвестно, нет ли среди них жулика.

Также внимательно читайте дополнительные вопросы, которые иногда задает система. Например, довольны ли вы обслуживанием или чистотой банкомата. Это нужно для того, чтобы не нажать машинально на какую-нибудь кнопку.