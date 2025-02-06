Яку кнопку не варто натискати на банкоматі знімаючи готівку: ризикуєте втратити все

Банкоматами вже напевно вміє користуватися кожен українець, причому від малих дітей до літніх людей. Попри те, що зараз майже всюди є безготівковий розрахунок, та все ще левова частка українців надають перевагу готівці. Тим паче під час війни, коли ситуація нестабільна, діють ліміти на зняття готівки й загалом багатьом спокійніше, коли гроші зберігаються не на картці, а десь у заначці. Проте знімаючи кошти в банкоматі варто бути дуже обережними. Під час війни активувалося багато шахраїв, які часто ошиваються саме біля банкоматів та терміналів. Вони чекають коли клієнт зробить грубу помилку й натисне на одну з кнопок.

Що не варто робити?

Якщо ви користуєтесь банкоматом, то завжди памʼятайте про низку правил.

Приховуйте клавіатуру коли вводите пін-код від картки. Можете навіть прикрити її рукою. Намагайтесь не користуватись банкоматом у темну пору доби та у безлюдному місці. Намагайтесь завжди користуватись банкоматом саме свого банку, адже хоч наразі й скасована комісія у всіх банках, та інколи вона все-таки може бути. І найголовніше — не замовляйте чек в якому буде описана операція котру ви виконували.

Якщо ви все-таки хочете отримати чек, то завжди забирайте його з собою й не викидайте у найближчий сміттєвий бак. Інколи на чеках може міститися цінна для аферистів інформація, яку вони можуть використати, щоб вкрасти згодом кошти з вашого рахунка.

Також, не рекомендується виводити баланс на екран, а особливо якщо позаду вас стоять інші люди. Невідомо, чи немає серед них шахрая.

Також уважно читайте додаткові питання, які інколи задає вам система. Наприклад, чи задоволені ви обслуговуванням, або чистотою банкомата. Це потрібно для того, щоб не натиснути машинально на якусь не ту кнопку.