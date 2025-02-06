Украинцам будут ежемесячно выдавать бесплатные продуктовые наборы: кто может получить такую ​​помощь?

С начала войны в Украине периодически появляются разные виды социальной помощи. Это и денежные выплаты и всевозможные продуктовые наборы. Зачастую помощь рассчитана на внутри перемещенных лиц, или же на уязвимые категории населения, например, многодетные семьи или лица с инвалидностью. Вот и сейчас те, кто находится в затруднительном материальном положении, могут рассчитывать на помощь в виде ежемесячной продуктовой корзины. Такую помощь могут получить не все. Речь только о некоторых жителях Одессы.

Помощь нацелена только на одесситов

Данная помощь направлена ​​только на жителей Одессы и финансирует ее благотворительная организация «Международное Интеграционное Движение». Получить помощь могут семьи или одинокие люди, оказавшиеся в затруднительном положении. Кроме продуктов, люди могут получить одежду, игрушки для детей и некоторые базовые и необходимые бытовые принадлежности.

«Выдача гуманитарной помощи: вещи, обувь, одежда, игрушки, хлеб будет происходить по адресу. Одесса, Французский бульв. 12/1 ОО «Международное Интеграционное Движение». С собой иметь копию паспорта, идентификационного кода. Приглашаем Вас! При возникновении вопросов, пожалуйста, пишите сообщение на номер 0999488412», — отмечено в телеграмм канале данной организации.

Известно, что последняя выдача продуктовых наборов прошла 4 февраля, перед этим выдача была 31 января. Звоните по указанному номеру телефона, чтобы узнать, когда будут опять выдавать помощь и кто конкретно может приходить и получить ее.

Узнайте и о других видах помощи

Если вы относитесь к уязвимой категории населения или вы ВПЛ, то обо всех актуальных видах помощи можете время от времени узнавать на портале «Дия», либо на сайте Министерства социальной политики, либо на сайте Министерства по реинтеграции населения. Также можно просто обращаться в поселковые советы, органы местного самоуправления или военные администрации.