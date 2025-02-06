Українцям щомісяця видаватимуть безкоштовні продуктові набори: хто може отримати таку допомогу?

Від початку війни в Україні періодично зʼявляються різні види соціальної допомоги. Це і грошові виплати й різноманітні продуктові набори. Найчастіше допомога розрахована на внутрішньопереміщених осіб, або ж на вразливі категорії населення, наприклад, багатодітні родини, чи особи з інвалідністю. Ось і зараз ті хто перебуває у скрутному матеріальному становищі можуть розраховувати на допомогу у вигляді щомісячної продуктової корзини. Таку допомогу можуть отримати не всі. Мова лише про деяких мешканців Одеси.

Допомога націлена лише на одеситів

Дана допомога націлена лише на мешканців Одеси й фінансує її благодійна організація «Міжнародний Інтеграційний Рух». Отримати допомогу можуть сімʼї, чи самотні люди, які опинилися у скрутному становищі. Окрім продуктів, люди можуть отримати одяг, іграшки для дітей та деякі базові і необхідні побутові речі.

«Видача гуманітарної допомоги: речі, взуття, одяг, іграшки, хліб буде відбуватись за адресою м. Одеса, Французський бул. 12/1 ГО «Міжнародний Інтеграційний Рух». З собою мати копію паспорта, ідентифікаційного коду. Запрошуємо Вас! При виникненні питань, будь ласка, пишіть повідомлення на номер 0999488412», – зазначено в телеграм каналі даної організації.

Відомо, що остання видача продуктових наборів відбулася 4 лютого, перед цим видача була 31 січня. Телефонуйте за вказаним номером телефону, щоб дізнатися, коли знову видаватимуть допомогу та хто конкретно може приходити й отримати її.

Дізнавайтесь й про інші види допомоги

Якщо ви належите до вразливої категорії населення або ж ви ВПО, то про всі актуальні види допомоги можете час від часу дізнаватися на порталі «Дія», або ж на сайті Міністерства соціальної політики, або на сайті Міністерства з реінтеграції населення. Також можна просто звертатися до селищних рад, органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій.