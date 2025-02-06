Юрист пояснив, як подовжити відстрочку в ТЦК та не отримати повістку

Відстрочка від мобілізації, що була надана особі у зв’язку з необхідністю догляду за близьким родичем з інвалідністю, повинна бути автоматично продовжена. У випадку, якщо територіальний центр комплектування (ТЦК) не зробить цього автоматично, громадянин має право звернутися до них з відповідною заявою та документами, надіславши їх рекомендованим листом. Цю інформацію повідомив юрист Владислав Дерій на порталі “Юристи.UA”.

Юрист Владислав Дерій детально роз’яснив порядок дій щодо продовження відстрочки від мобілізації, яка була оформлена для догляду за близьким родичем з інвалідністю.

Пан Дерій підкреслив, що згідно з чинним законодавством, відстрочка від мобілізації у таких випадках повинна бути продовжена автоматично, без додаткового звернення громадянина.

Юрист зазначив, що якщо працівники ТЦК не мають можливості перевірити підставу для відстрочки, вони зобов’язані повідомити про це громадянина. Зв’язок може бути здійснено за допомогою телефонного дзвінка, електронного листа або рекомендованого листа. Також він надав інструкції щодо дій у ситуації, коли відстрочка не була продовжена автоматично.

У разі, якщо автоматичне продовження відстрочки не відбулося, юрист рекомендує надіслати до ТЦК заяву разом з документами, що підтверджують право на відстрочку. Важливо, щоб лист був рекомендованим та містив опис вкладення.

На завершення, портал “Юристи.UA” нагадує, що раніше вони вже публікували матеріали щодо того, про що саме ТЦК може повідомити громадянина під час процедури продовження відстрочки.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація. Це відбувається на тлі повномасштабного вторгнення російських окупантів, тобто від 24 лютого 2022 року. І так триватиме щонайменше до 9 травня, адже саме до цієї дати в Україні вкотре подовжено військовий стан та відповідно мобілізацію.