Украину засыплет снегом: где ситуация будет хуже всего и сколько продлится настоящая зима

В Украине ощутимо похолодало, и эта тенденция будет сохраняться в течение ближайших дней. Температура воздуха продолжает снижаться, поэтому стоит подготовиться к морозам и возможным осадкам.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 5 февраля в Украине ожидается дальнейшее снижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до отметок -1…-4 градуса, что свидетельствует о значительных морозах. В течение дня температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов, то есть возможны как небольшие морозы, так и плюсовая температура.

Осадки и ситуация на дорогах

Синоптик также предупредила о том, что местами в Украине возможен небольшой снег. Учитывая минусовую температуру, это может привести к образованию гололеда на дорогах, что значительно усложнит движение транспорта и повысит риск ДТП. Особенно осторожными следует быть водителям на юге и юго-востоке страны, где 3 февраля наблюдались значительные снегопады.

В Киеве 5 февраля также ожидается ухудшение погодных условий. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -1…-3 градусов, днем столбик термометра будет держаться около 0 градусов.

По словам Натальи Диденко, в ближайшее время в Украине будет сохраняться холодная погода. Ночью температура воздуха может опускаться до -3…-7 градусов, днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Синоптик отметила, что этот прогноз является ориентировочным и потребует уточнения. По ее словам, с 19 февраля есть вероятность усиления морозов, но это не является точным прогнозом.

В связи с похолоданием и возможными осадками, водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам также следует быть осторожными, особенно в темное время суток.

Однако в целом зима 2025 года была очень лояльной. Декабрь и январь были аномально теплыми, а среднесуточная температура была выше нуля. Учитывая, что враг регулярно атакует энергетическую инфраструктуру теплая погода сыграла на руку украинцам, ведь львиную долю зимы украинцы прошли без отключений электроэнергии.