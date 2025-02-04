Україну засипле снігом: де ситуація буде найгіршою та скільки триватиме справжня зима

В Україні відчутно похолодало, і ця тенденція зберігатиметься протягом найближчих днів. Температура повітря продовжує знижуватися, тож варто підготуватися до морозів та можливих опадів.

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, 5 лютого в Україні очікується подальше зниження температури. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначок -1…-4 градуси, що свідчить про значні морози. Протягом дня температура повітря коливатиметься від -2 до +2 градусів, тобто можливі як невеликі морози, так і плюсова температура.

Опади та ситуація на дорогах

Синоптикиня також попередила про те, що місцями в Україні можливий невеликий сніг. Зважаючи на мінусову температуру, це може призвести до утворення ожеледиці на дорогах, що значно ускладнить рух транспорту та підвищить ризик ДТП. Особливо обережними слід бути водіям на півдні та південному сході країни, де 3 лютого спостерігалися значні снігопади.

У Києві 5 лютого також очікується погіршення погодних умов. Місцями можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі температура повітря опуститься до -1…-3 градусів, вдень стовпчик термометра триматиметься близько 0 градусів.

За словами Наталії Діденко, найближчим часом в Україні зберігатиметься холодна погода. Вночі температура повітря може опускатися до -3…-7 градусів, вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Синоптикиня зазначила, що цей прогноз є орієнтовним і потребуватиме уточнення. За її словами, з 19 лютого є ймовірність посилення морозів, але це не є точним прогнозом.

У зв’язку з похолоданням та можливими опадами, водіям слід бути особливо уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Пішоходам також слід бути обережними, особливо в темний час доби.

Однак загалом зима 2025 року була дуже лояльною. Грудень та січень було аномально тепло, а середньодобова температура була вище нуля. Зважаючи, що ворог регулярно атакує енергетичну інфраструктуру тепла погода зіграла на руку українців, адже левову частку зими українці пройшли без відключень електроенергії.