Мобилизация в 2025 году: две категории граждан дополнительно освободили от призыва

05В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине некоторые предприятия, учреждения и организации, имеющие стратегическое значение для государства, имеют право бронировать своих сотрудников от призыва на военную службу. Обычно, количество забронированных работников не превышает 50% от общего количества военнообязанных. Однако, в отдельных случаях, предприятию может быть предоставлено право на 100% бронирование. Недавно, такое право было предоставлено еще двум отраслям.

Изменения в бронировании работников

Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабинета Министров Украины №36 от 14 января 2025 года. Согласно этому постановлению, теперь 100% бронирование могут получить работники медицинской отрасли и работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Условия 100% бронирования медицинских работников

Согласно вышеупомянутому постановлению, все военнообязанные медицинские работники подлежат бронированию, если они работают по основному месту работы в следующих учреждениях:

учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

заведения общественного здоровья;

учреждения, осуществляющие деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз;

центры крови.

Сейчас 100% бронированию подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Условия полного бронирования

Полное бронирование (100%) доступно исключительно для тех предприятий, учреждений и организаций, без которых невозможно обеспечить жизнедеятельность страны.

Ранее мы писали, какие еще профессии подлежат бронированию в 2025 году.

Напомним, мы сообщали, могут ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации.

Также мы информировали, можно ли забронировать человека, который находится в оперативном резерве.

В то же время общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сейчас установлен мобилизационный возраст от 25 до 50 лет. Мужчин старше 50 мобилизуют только при наличии у них важных для ВСУ навыков. В то же время правительство разрабатывает механизм для мотивации молодых бойцов, в возрасте от 18 лет