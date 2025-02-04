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Как украинцев обманывают на платежках за газ: раскрыта новая мошенническая схема

Yulia04.02.2025

В Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые электронные письма, якобы от имени «Газораспределительные сети Украины». В этих письмах злоумышленники требуют от граждан подписать договоры или оплатить счета за распределение природного газа. Однако, эта информация является ложной и имеет целью похищения личных данных украинцев.

Содержание фейковых писем

По информации Центра противодействия дезинформации (ЦПД), фейковые письма, которые распространяют мошенники, обычно содержат:

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  • Требование подписать договор или подтвердить документы.
  • Настойчивую просьбу оплатить счета за распределение природного газа.
  • Ссылку для перехода, которая содержит фишинговые угрозы.
  • Эти сообщения созданы для того, чтобы получить доступ к вашей личной информации. Компания «Газмережи» предостерегает граждан от перехода по таким ссылкам, поскольку это может быть опасно.

Как распознать фейковое письмо

Компания «Газораспределительные сети Украины» напоминает своим клиентам о правилах безопасности и призывает обращать внимание на адрес электронной почты отправителя. Официальная электронная почта компании имеет окончание @grmu.com.ua. Все другие варианты, например, почты с доменами, похожими по звучанию, являются поддельными.

Что делать, если вы получили подозрительное письмо

Если вы получили такое подозрительное письмо, вам следует:

  • Немедленно проверить электронный адрес отправителя.
  • Не переходить по ссылкам в письме.
  • В случае сомнений обращаться непосредственно к «Газсети» через официальные контакты.

Как обезопасить себя от мошенничества

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, следуйте следующим правилам:

  • Не открывайте письма, если они выглядят подозрительно.
  • Не предоставляйте свои персональные данные, даже если это выглядит как требование известной компании.
  • Всегда проверяйте официальные контакты компаний, прежде чем взаимодействовать с любыми электронными сообщениями.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы стали жертвой мошенников, вам нужно:

  • Изменить пароли к своим учетным записям.
  • Заблокировать доступ к финансовым счетам и обратиться в банк, чтобы предупредить возможные транзакции.
  • Немедленно сообщить в правоохранительные органы об инциденте.

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Yulia04.02.2025
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