Как украинцев обманывают на платежках за газ: раскрыта новая мошенническая схема
В Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые электронные письма, якобы от имени «Газораспределительные сети Украины». В этих письмах злоумышленники требуют от граждан подписать договоры или оплатить счета за распределение природного газа. Однако, эта информация является ложной и имеет целью похищения личных данных украинцев.
Содержание фейковых писем
По информации Центра противодействия дезинформации (ЦПД), фейковые письма, которые распространяют мошенники, обычно содержат:
- Требование подписать договор или подтвердить документы.
- Настойчивую просьбу оплатить счета за распределение природного газа.
- Ссылку для перехода, которая содержит фишинговые угрозы.
- Эти сообщения созданы для того, чтобы получить доступ к вашей личной информации. Компания «Газмережи» предостерегает граждан от перехода по таким ссылкам, поскольку это может быть опасно.
Как распознать фейковое письмо
Компания «Газораспределительные сети Украины» напоминает своим клиентам о правилах безопасности и призывает обращать внимание на адрес электронной почты отправителя. Официальная электронная почта компании имеет окончание @grmu.com.ua. Все другие варианты, например, почты с доменами, похожими по звучанию, являются поддельными.
Что делать, если вы получили подозрительное письмо
Если вы получили такое подозрительное письмо, вам следует:
- Немедленно проверить электронный адрес отправителя.
- Не переходить по ссылкам в письме.
- В случае сомнений обращаться непосредственно к «Газсети» через официальные контакты.
Как обезопасить себя от мошенничества
Чтобы обезопасить себя от мошенничества, следуйте следующим правилам:
- Не открывайте письма, если они выглядят подозрительно.
- Не предоставляйте свои персональные данные, даже если это выглядит как требование известной компании.
- Всегда проверяйте официальные контакты компаний, прежде чем взаимодействовать с любыми электронными сообщениями.
Что делать, если вы стали жертвой мошенников
Если вы стали жертвой мошенников, вам нужно:
- Изменить пароли к своим учетным записям.
- Заблокировать доступ к финансовым счетам и обратиться в банк, чтобы предупредить возможные транзакции.
- Немедленно сообщить в правоохранительные органы об инциденте.
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