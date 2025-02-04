Как украинцев обманывают на платежках за газ: раскрыта новая мошенническая схема

В Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые электронные письма, якобы от имени «Газораспределительные сети Украины». В этих письмах злоумышленники требуют от граждан подписать договоры или оплатить счета за распределение природного газа. Однако, эта информация является ложной и имеет целью похищения личных данных украинцев.

Содержание фейковых писем

По информации Центра противодействия дезинформации (ЦПД), фейковые письма, которые распространяют мошенники, обычно содержат:

Требование подписать договор или подтвердить документы.

Настойчивую просьбу оплатить счета за распределение природного газа.

Ссылку для перехода, которая содержит фишинговые угрозы.

Эти сообщения созданы для того, чтобы получить доступ к вашей личной информации. Компания «Газмережи» предостерегает граждан от перехода по таким ссылкам, поскольку это может быть опасно.

Как распознать фейковое письмо

Компания «Газораспределительные сети Украины» напоминает своим клиентам о правилах безопасности и призывает обращать внимание на адрес электронной почты отправителя. Официальная электронная почта компании имеет окончание @grmu.com.ua. Все другие варианты, например, почты с доменами, похожими по звучанию, являются поддельными.

Что делать, если вы получили подозрительное письмо

Если вы получили такое подозрительное письмо, вам следует:

Немедленно проверить электронный адрес отправителя.

Не переходить по ссылкам в письме.

В случае сомнений обращаться непосредственно к «Газсети» через официальные контакты.

Как обезопасить себя от мошенничества

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, следуйте следующим правилам:

Не открывайте письма, если они выглядят подозрительно.

Не предоставляйте свои персональные данные, даже если это выглядит как требование известной компании.

Всегда проверяйте официальные контакты компаний, прежде чем взаимодействовать с любыми электронными сообщениями.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы стали жертвой мошенников, вам нужно: