Як українців обманюють на платіжках за газ: розкрито нову шахрайську схему

В Україні активізувалися шахраї, які розсилають фейкові електронні листи, нібито від імені “Газорозподільні мережі України”. У цих листах зловмисники вимагають від громадян підписати договори або оплатити рахунки за розподіл природного газу. Проте, ця інформація є неправдивою та має на меті викрадення особистих даних українців.

Зміст фейкових листів

За інформацією Центру протидії дезінформації (ЦПД), фейкові листи, які поширюють шахраї, зазвичай містять:

Вимогу підписати договір або підтвердити документи.

Наполегливе прохання оплатити рахунки за розподіл природного газу.

Посилання для переходу, яке містить фішингові загрози.

Ці повідомлення створені для того, щоб отримати доступ до вашої особистої інформації. Компанія “Газмережі” застерігає громадян від переходу за такими посиланнями, оскільки це може бути небезпечно.

Як розпізнати фейковий лист

Компанія “Газорозподільні мережі України” нагадує своїм клієнтам про правила безпеки та закликає звертати увагу на адресу електронної пошти відправника. Офіційна електронна пошта компанії має закінчення @grmu.com.ua. Усі інші варіанти, наприклад, пошти з доменами, що схожі за звучанням, є підробленими.

Що робити, якщо ви отримали підозрілий лист

Якщо ви отримали такий підозрілий лист, вам слід:

Негайно перевірити електронну адресу відправника.

Не переходити за посиланнями у листі.

У разі сумнівів звертатися безпосередньо до “Газмережі” через офіційні контакти.

Як убезпечити себе від шахрайства

Щоб убезпечити себе від шахрайства, дотримуйтесь наступних правил:

Не відкривайте листи, якщо вони виглядають підозріло.

Не надавайте свої персональні дані, навіть якщо це виглядає як вимога відомої компанії.

Завжди перевіряйте офіційні контакти компаній, перш ніж взаємодіяти з будь-якими електронними повідомленнями.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв

Якщо ви стали жертвою шахраїв, вам потрібно: