Мобілізація в 2025 році: дві категорії громадян додатково звільнили від призову

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні деякі підприємства, установи та організації, що мають стратегічне значення для держави, мають право бронювати своїх співробітників від призову на військову службу. Зазвичай, кількість заброньованих працівників не перевищує 50% від загальної кількості військовозобов’язаних. Проте, в окремих випадках, підприємству може бути надано право на 100% бронювання. Нещодавно, таке право було надано ще двом галузям.

Зміни у бронюванні працівників

Відповідні зміни були внесені постановою Кабінету Міністрів України №36 від 14 січня 2025 року. Згідно з цією постановою, тепер 100% бронювання можуть отримати працівники медичної галузі та працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Умови 100% бронювання медичних працівників

Згідно з вищезгаданою постановою, всі військовозобов’язані медичні працівники підлягають бронюванню, якщо вони працюють за основним місцем роботи в наступних закладах:

заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

заклади громадського здоров’я;

установи, що здійснюють діяльність з судово-медичної та судово-психіатричної експертиз;

центри крові.

Наразі 100% бронюванню підлягають всі військовозобов’язані, які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Умови повного бронювання

Повне бронювання (100%) доступне виключно для тих підприємств, установ та організацій, без яких неможливо забезпечити життєдіяльність країни.

Раніше ми писали, які ще професії підлягають бронюванню у 2025 році.

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Водночас загальна мобілізація в Україні триває від 24 лютого 2022 року. Наразі встановлено мобілізаційний вік від 25 до 50 років. Чоловіків старше 50 мобілізують лише за наявності в них важливих для ЗСУ навичок. Водночас уряд розробляє механізм для мотивації молодих бійців, у віці від 18 років