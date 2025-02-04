С 1 февраля украинские банки поделят своих клиентов на три категории: что это значит?

Несколько месяцев назад банки ввели лимиты на переводы средств на карты физических лиц. То есть сейчас можно перевести на карточки физических лиц не более 150 000 гривен с одного своего счета. Однако вскоре эти лимиты еще раз изменятся. Кое-кто будет иметь право и дальше перечислять до 150 000 гривен. Остальные смогут перечислять до 100 000 гривен и будет третья группа лиц, которые смогут перечислять до 50 000 гривен. Собственно ради этого банки и будут делить клиентов на категории, и у каждой категории будет свой собственный лимит.

Как будут делиться клиенты?

Категории, на которые будут делить людей, будут относиться к определенным группам риска. К примеру, будет группа высокого риска, среднего и низкого. Те клиенты, которые попадут в высокую группу риска, будут пользоваться самым низким лимитом (до 50 000 грн). Попавшие в среднюю группу риска смогут переводить до 100 000 гривен в месяц и наименьшие изменения ощутятся клиенты, которые попадут в низкую группу риска.

По группам разделят абсолютно всех клиентов банка, не являющихся предпринимателями. То есть неважно, переводите ли вы средства на обычный счет, или на формат IBAN, все равно попадете под лимиты. Что касается того, как банк будет определять кого в какую категорию отправить, то будут изучать вашу банковскую историю. Если вам раньше блокировали счета за непонятные операции, то вы попадете в среднюю или высокорисковую группу. Чем строже были нарушения, тем более жесткие лимиты для вас установят.

Можно ли обойти лимиты?

В целом лимиты не будут касаться волонтеров, которые работают официально, а также предпринимателей. То есть если вы нуждаетесь в переводе на карточки физических лиц более 150 000 гривен, вы сможете сделать это только после подтверждения доходов. Для этого не обязательно открывать ФЛП. Нужно просто предоставить документы, объясняющие, откуда у вас эти деньги.