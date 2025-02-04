З 1 лютого українські банки ділять своїх клієнтів на три категорії: що це означає?

Кілька місяців тому банки запровадили ліміти на перекази коштів на картки фізичних осіб. Тобто зараз можна переказати на картки фізичних осіб не більше ніж 150 000 гривень з одного свого рахунку. Проте, вже невдовзі ці ліміти ще один раз зміняться. Дехто матиме право й надалі переказувати до 150 000 гривень. Інші зможуть переказувати до 100 000 гривень і буде третя група осіб, які зможуть переказувати до 50 000 гривень. Власне заради цього банки й ділитимуть клієнтів на категорії, і кожна категорія матиме свій власний ліміт.

Як ділитимуть клієнтів?

Категорії, на які ділитимуть людей, належатимуть до певних груп ризику. Наприклад, буде група високого ризику, середнього та низького. Ті клієнти, які потраплять до високої групи ризику користуватимуться найнижчим лімітом (до 50 000 грн). Ті, хто потрапить до середньої групи ризику зможуть переказувати до 100 000 гривень у місяць й найменші зміни відчуються клієнти, які потраплять до низької групи ризику.

По групах поділять абсолютно всіх клієнтів банку, які не є підприємцями. Тобто немає значення, чи переказуєте ви кошти на звичайний рахунок, чи на формат IBAN, все одно потрапите під ліміти. Щодо того, як банк визначатиме кого у яку категорію відправити, то вивчатимуть вашу банківську історію. Якщо вам раніше блокували рахунки за незрозумілі операції, то ви потрапите у середню або високоризикову групу. Чим суворішими були порушення, тим жорсткіші ліміти для вас встановлять.

Чи можна обійти ліміти?

Загалом ліміти не стосуватимуться волонтерів, які працюють офіційно, а також підприємців. Тобто якщо ви маєте потребу переказувати на картки фізичних осіб більше ніж 150 000 гривень, ви зможете зробити це лише після підтвердження доходів. Для цього не обовʼязково відкривати ФОП. Потрібно просто надати документи, які пояснюють звідки у вас ці гроші.